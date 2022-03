Lewis Hamilton had er vooraf waarschijnlijk niet echt rekening mee gehouden, maar vond zich na afloop van de Grand Prix van Bahrein alsnog terug op het podium, achter Charles Leclerc en Carlos Sainz.

De coureur van Mercedes was de openingsrace van het seizoen ingegaan op P5, achter de in de voorbereiding dominante Ferrari’s en Red Bulls. Hamilton wist direct na start ten koste van Pérez op te rukken naar de vierde plaats, maar moest die plek niet veel later weer aan de Mexicaan teruggeven.

Hamilton probeerde vervolgens door steevast vroeg naar binnen te komen voor vers rubber, de concurrentie een stap voor te zijn, maar echt een vuist maken kon hij niet. De vijfde plek leek dan ook lang het hoogst haalbare, maar toen in de voorlaatste ronde de RB18 van Verstappen ermee kapte en vervolgens ook Pérez in de problemen kwam, rook Hamilton bloed. Achter de beide Ferrari’s en voor teamgenoot George Russell werd Hamilton derde, het 183ste podium in zijn Formule 1-carrière.

‘Moeizame race’

Natuurlijk was Hamilton blij met dat podium, maar echt genieten lukte nog niet echt. “Het was een moeizame race voor ons. We hebben het lastig gehad in de training en dit was het beste resultaat dat we konden boeken. Echt pech natuurlijk voor de mannen van Red Bull.”

De Mercedes W13 kampt al sinds de eerste test in Barcelona met kuren. De Mercedes-krachtbron lijkt in vermogen te zijn ingehaald door Ferrari en Red Bull en vooral het stuiteren op het circuit (porpoising) lijkt problematisch. Het team doet er echt alles aan om de problemen zo snel mogelijk het hoofd te bieden. “We zijn keihard aan het werk en we hebben hier tot laat in de avond gesprekken gevoerd om alles eruit te halen”, aldus Hamilton die echter op korte termijn geen wonderen verwacht. “Een aanpassing van de afstelling gaat onze problemen op de korte termijn niet oplossen.”

