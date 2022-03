Charles Leclerc heeft de openingsrace van het nieuwe Formule 1-seizoen gewonnen. De coureur van Ferrari was op het Bahrain International Circuit vijf seconden sneller dan teamgenoot Carlos Sainz. Derde werd Lewis Hamilton. Beide Red Bulls vielen uit met motorproblemen.

Charles Leclerc was de race vanaf poleposition gestart, voor Max Verstappen en Sainz op plek drie. De Monegask had een voortreffelijke start en wist op weg naar de eerste bocht de deur dicht te houden voor Verstappen. Ook Lewis Hamilton en vooral Kevin Magnussen (vanaf P7) hadden een goede start. Het tweetal wist direct Sergio Pérez te verschalken en op te schuiven naar de posities vier en vijf.

Leclerc blijft na de start Verstappen voor (Motorsport Images)

Toen de eerste stofwolken van Sahara-zand eenmaal waren neergedaald, bleken alle coureurs het gedrang te hebben overleefd. Ook Mick Schumacher, die een kleine touche had met Esteban Ocon, maar na een spin verder kon. Grote verliezers waren Daniel Ricciardo en Lando Norris. De beide McLarens lagen na de eerste schermutselingen op de plaatsen achttien en twintig, met tussen hen in de Williams van Nicholas Latifi.

Vooraan wist Leclerc zijn voorsprong op Verstappen langzaam maar zeker uit te bouwen tot ruim twee seconden in de achtste van 57 ronden. Daarachter was het Sainz op ruim zes seconden en de teruggekeerde Pérez op de vierde plek. Het wachten was op de eerste pitstops die door Pirelli vanaf de vijftiende ronde werden verwacht, maar al in de twaalfde ronde kwamen. Hamilton was de eerste die naar binnen kwam en van de rode naar de witte band ging.

Verstappen gaat voor de undercut

Verstappen was in deze fase tot drieënhalve seconde teruggevallen achter Leclerc, maar had zijn voorsprong op Sainz uitgebouwd naar ruim zes seconden. In de vijftiende ronde besloot de Nederlander tot zijn eerste bandenstop en een undercut op Leclerc. Hij wisselde naar een nieuwe set rode banden en zag in zijn achteruitkijkspiegel Sainz zijn eerste pitstop maken. Een ronde later was het de beurt aan wedstrijdleider Leclerc om binnen te komen voor een set gebruikte rode banden. De Monegask keerde met een voorsprong van drie tienden op Verstappen terug op de baan.

Een ronde later kon Verstappen op zijn iets warmere banden al direct bij een eerste inhaalpoging voorbij aan de leidende Ferrari. Leclerc liet zich echter niet zomaar aftroeven en ging een ronde later weer voorbij aan Verstappen. Ook die liet zich niet onbetuigd en probeerde een ronde later opnieuw Leclerc voorbij te gaan. Dat lukte, maar Verstappen blokkeerde en Leclerc kon de RB18 weer inhalen.

Verstappen haalt Leclerc in, maar moet even later passen (Motorsport Images)

De kemphanen namen de volgende ronden de tijd om weer even op adem te komen. Het gat tussen raceleider Leclerc en Verstappen op plek twee liep in de twintigste ronde op naar een kleine twee seconden. Achter het duo lagen Sainz en Pérez op de plaatsen drie en vier, gevolgd door Hamilton en George Russell op P5 en P6. Magnussen, Pierre Gasly, Fernando Alonso en Esteban Ocon completeerden halverwege de race de top tien. Achterin het veld bleef het worstelen voor de McLarens en ook Aston Martin had het moeilijk.

Verstappen gaat opnieuw voor de undercut

Hamilton opende de tweede serie bandenstops door in ronde 28 naar binnen te komen en zijn harde banden in te ruilen voor een set mediums. Verstappen lag op dat moment ruim vier seconden achter op Leclerc. De Nederlander was druk met zijn team in gesprek over het rijvermogen van zijn RB18, maar draaide het gas verder open, wist het gat iets terug te brengen en kwam in de 31ste ronde naar binnen voor zijn tweede undercut op de Ferrari-coureur.

Verstappen verliet de pits op een set mediums. Leclerc reageerde direct en kwam een ronde later binnen voor ook een set mediums. Hij keerde terug op de baan met een voorsprong van tweeënhalve seconde op Verstappen, die furieus reageerde: “Dit is nu de tweede keer dat ik te horen krijg dat ik het in mijn out-lap rustig aan kan doen. Dat doe ik nooit weer.”

Beide coureurs hadden nu aan het bandenreglement voldaan en konden zich opmaken voor een sprint van 25 ronden naar de finish. Verstappen kreeg van zijn team te horen dat hij vrij was om alles te geven en bracht binnen een paar ronden zijn achterstand terug tot anderhalve seconde. Wel beklaagde Verstappen zich opnieuw over technische problemen.

Gasly veroorzaakt safetycar

Omdat Verstappen niet aan kon haken bij Leclerc, gooide Red Bull het over een andere boeg. In de 43ste ronde kwam hij voor de derde keer naar binnen om terug te wisselen naar een set zachte banden. Daardoor viel de wereldkampioen terug tot achter Sainz, maar die besloot een ronde later de wissel van Verstappen te pareren door zelf ook voor de derde keer naar binnen te gaan en op softs de race uit te rijden.

Al met al lag Verstappen nu ruim 25 seconden achter op Leclerc, maar in de 46ste ronde kreeg hij een beetje hulp van Gasly. Die moest zijn brandende AlphaTauri met een hydraulisch probleem aan de kant zetten. Dat leidde in eerste instantie tot een virtual, maar niet veel later tot een echte safetycar. Leclerc maakte van de gelegenheid gebruik om te wisselen naar een set (gebruikte) rode banden. Dit gaf Verstappen de gelegenheid om bij de Monegask aan te sluiten.

Drama voor Red Bull

In de vijftigste ronde ging de safetycar naar binnen en volgende een laatste sprintrace van zeven ronden. Leclerc was op de afspraak en trok op start-finish direct een gat naar Verstappen die ook over zijn schouder moest kijken om Sainz af te houden. Leclerc profiteerde optimaal en liep in de laatste ronden langzaam maar zeker weg bij Verstappen die zich over de boordradio beklaagde over zijn batterij.

De RB18 verloor vervolgens opeens vermogen en een woeste Verstappen zag zich genoodzaakt de pitstraat in te gaan, einde race voor de wereldkampioen. Niet veel later meldde ook Pérez (op de derde plek) problemen met zijn vermogen. De Mexicaan kon door, maar stond vol onder druk van Hamilton op P4 en spinde in de voorlaatste ronde. Ook Pérez moest opgeven en zag het complete veld voorbijkomen. Vooraan hield Leclerc het hoofd koel en bezorgde Ferrari een paar minuten later de eerste zege sinds de Grand Prix van Singapore van 2019. Vijf seconden later kwam teamgenoot Sainz over de finish, gevolgd door Hamilton op plaats drie en Russell op de vierde plaats.

Uitslag Formule 1 Grand Prix van Bahrein

(Formula 1)