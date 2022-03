FORMULE 1 verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen met een blik op de buitenlandse media. Dit keer van de Grand Prix van Bahrein, die de terugkeer van Ferrari aan de top inluidde terwijl het drama voor Red Bull in de slotronden compleet werd.

La Gazzetta dello Sport

“Eindelijk Ferrari, eindelijk is het rood terug”, schrijft het Italiaanse La Gazzetta dello Sport. Het zal niet verbazen dat vandaag de Italiaanse sportkranten rood kleuren en veel aandacht aan de één-twee van Ferrari besteden. De laatste keer dat Ferrari won was immers in 2019, de Grand Prix van Singapore. Dat ze nu in het nieuwe tijdperk meteen de één-twee pakken, zorgt voor een groot feest in Italië.

“En net als in de sprookjes was het een kleine prins die een betovering verbrak die sinds 2019 duurde: Charles Leclerc won de Grand Prix van Bahrein en doorbrak de leegte die sinds Singapore 2019 duurde, toen Sebastian Vettel de laatste overwinning voor het steigerende paard behaalde. Het was een daverend feest, want op de tweede plaats eindigde de andere rode bolide van Carlos Sainz, voor een fantastisch één-tweetje.”

“Het is een triomf die twee jaar van technische duisternis, lijden, kritiek, grappen en zelfs karikaturen op TV wegvaagt. ‘We hebben twee jaar als een gek gewerkt’, zei Leclerc vandaag voor de race. Maar bij het aanbreken van het nieuwe technische tijdperk, met totaal gerevolutioneerde bolides, was Ferrari er klaar voor: triomf bij de eerste race, een onvergetelijk één-tweetje.”

Corriere della Sera

We blijven nog even in Italië. Daar ziet Corriere della Sera Ferrari weer als een ‘wereldmacht’. “Rode Renaissance. Leclerc en Sainz een fabelachtig koppel: eerste en tweede. De Ferrari is sterk, snel, betrouwbaar, het team, geleid door Mattia Binotto, werkt goed en Charles Leclerc wint.”

“Het is bijna een vergelijking: als je de Monegaskische coureur een competitieve auto geeft, wint hij. Je maakt hem gelukkig. Net als een kind speelgoed geven, hij geniet ervan. Na jaren van kwelling en lijden vroeg Leclerc om niets meer. De jongen was verdrietig, hij sliep weinig en slecht, hij werd zelfs gestoord door de vastberadenheid van zijn teamgenoot, Carlos Sainz. Hij, die Sebastian Vettel, de wereldkampioen, uit het team had gezet.”

“Met deze overwinning verandert de carrière van Charles Leclerc. Het krijgt een werelddimensie, omdat deze Ferrari mee kan doen voor de titel.”

Marca

Het Spaanse Marca noemt het einde van de Grand Prix van Bahrein, waarin Lewis Hamilton plots op het podium kwam door de dubbele uitvalbeurt van Red Bull, een ‘filmische afsluiting’. “Met nog vier ronden te gaan reed Sainz naar de kampioen toe, wiens auto stuurproblemen had. Heel Red Bull begon uit elkaar te vallen.”

“Een halve ronde later viel de Nederlander uit en twee ronden later kwam Checo tot stilstand na een spin. Lewis Hamilton pakte de derde plaats, na de slechtste start uit de geschiedenis van Mercedes, althans wat betreft de prestaties van de auto. Het was een filmische afsluiting om 2022 te beginnen, na een 2021 die niet vergeten zal worden. De Formule 1 blijft stijgen in intrige en opwinding, elk jaar weer.”

Sky Sports

“Leclerc en Max Verstappen gingen gedurende een groot deel van de eerste race van het jaar gelijk op, en hadden meerdere spannende wiel-aan-wiel gevechten, voordat een safetycar voor drama in de slotfase zorgde”, schrijven ze bij het Britse Sky Sports. “Pijn voor Red Bull en vreugde voor Ferrari.”

“Leclerc hield gedurende de hele race zijn zenuwen in bedwang, zelfs tijdens de epische gevechten met Verstappen over drie opeenvolgende ronden na de vroege pitstops, waar hij twee keer werd gepasseerd in bocht 1 voordat hij meteen terugsloeg. Ferrari heeft nu een enorme voorsprong dankzij de uitvalbeurten en ze lijken echte titelkandidaten te zijn met de F1-75.”

RTL

“Leclerc countert brutale Verstappen-aanval, last-minute shock voor Red Bull”, kopt het Duitse RTL. “Vreugde bij Ferrari. 910 dagen na de laatste Scuderia-overwinning staat er weer een Ferrari aan de top. Leclerc heeft echter hard moeten werken voor dit historische succes. Hij breidde zijn voorsprong meteen vanaf de start uit, maar wereldkampioen Max Verstappen zoog hem in de rondes 17 tot en met 19 naar zich toe en er ontstond een brutaal duel over drie ronden.”

“Ronde na ronde passeerde Verstappen Leclerc met een open DRS-vleugel aan het einde van het start/finishgedeelte, om in bocht 4 de tegenaanval van Leclerc te incasseren. Na drie ronden achter elkaar was het spectaculaire duel voorlopig voorbij. Verstappen mopperde over zijn remmen en moest afhaken.”

