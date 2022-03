Ferrari heeft na drie jaar weer een overwinning gepakt. Carlos Sainz maakt het feest voor de Tifosi compleet door als tweede te eindigen in Bahrein. Sainz kende een lastig weekend en geeft aan dat hij nog wel wat huiswerk te doen heeft voor Saoedi-Arabië volgende week.

“Ferrari is terug, het is een droomstart van het seizoen, we staan waar we horen te zijn. Het harde werken werpt nu zijn vruchten af”, begint Sainz na de race. “Ik had de snelheid vandaag niet”, aldus de Spanjaard. Sainz gaf zaterdag al aan dat hij een lastig weekend kent en nog niet op de plek zit waar hij zou willen zitten. “Ik heb wat huiswerk te doen deze week om sterker terug te komen”, geeft hij dan ook aan.

Lees ook: Leclerc en Sainz bezorgen Ferrari dubbel in Bahrein, drama voor Red Bull

Sainz denkt dat hij bij de herstart na de safety car de beste kans had om Max Verstappen voorbij te gaan voor de tweede plaats. “Hij verdedigde goed. Toen zag ik de knipperende rode lampen op zijn achterkant en wist ik dat het mijn kans was”, gaat Sainz verder. “Hij reed echt goed genoeg voor P2, maar toen moest hij opgeven.”