Na drie jaar heeft Ferrari eindelijk weer een Formule 1-zege gepakt. Charles Leclerc was in de Grand Prix van Bahrein sterk genoeg om lange tijd de druk van Max Verstappen te weerstaan en dat het uiteindelijk een 1-2 werd voor Ferrari, zorgde voor de nodige vochtige ogen bij de Monegask.

In 2019 won Ferrari voor het laatst een Formule 1-race. Dat gebeurde in Singapore, waar Leclerc en toenmalig teamgenoot Sebastian Vettel bikkelden over teamorders. Sindsdien viel Ferrari hard terug in de rangorde, maar in 2021 bouwde het weer gestaag op en meldde het zich al meer vooraan. Nu begint het beroemde Italiaanse merk met een zege aan het nieuwe tijdperk van de Formule 1.

“Ik ben ontzettend blij”, zegt de tot tranen geroerde Leclerc, die nu zijn derde zege pakt. “Ik blijf mezelf herhalen, maar de afgelopen twee jaren waren ongelofelijk zwaar voor het team. We wisten dat dit een grote kans zou zijn voor het team. De jongens hebben geweldig werk geleverd, de auto is fantastisch. We zijn op de best mogelijke manier begonnen: poleposition, snelste raceronde, de zege en de 1-2 met Carlos. Het kon niet beter. Het is geweldig om weer aan de top te staan”, aldus de Monegask.

Een cadeau was de zege echter niet. Leclerc kon vooraan de race controleren, totdat de pitstops begonnen. Max Verstappen ging steeds voor de undercut waardoor de verschillen plots minimaal waren. Dat leidde na de eerste pitstop tot een uitermate vermakelijk gevecht tussen de twee, waarbij Leclerc toch de leiding kon herpakken.

“Ik probeerde zo slim mogelijk te zijn”, lacht Leclerc. “Ik gebruikte de DRS zoveel mogelijk. Ik probeerde vroeg te remmen in bocht 1 om zo de DRS te krijgen. Dat werkte twee keer. Ik ben blij dat het lukte.” Wat het ook spannend maakte, was de late safetycar-fase na de geplofte motor van Pierre Gasly. “Ik wilde dat op dat moment niet hebben. Ik had een geweldige herstart en dat gaf me een marge om de race te controleren”, besluit de Ferrari-coureur.