Nog kort voor het einde van de race leek Max Verstappen in ieder geval de tweede plek te pakken in Bahrein, maar motorproblemen zorgden voor een zeer pijnlijke afloop van een veelbelovende avond voor de Nederlander, die baalt van de uitvalbeurt maar ook baalt van de strategie.

“Het was sowieso al een moeilijke race”, verzucht Verstappen bij Viaplay. Hij kende een prima start, maar moest lange tijd tegen de achterkant van de Ferrari van Charles Leclerc kijken. “Ik had niet de balans die ik vrijdag had”, legt Verstappen uit. “Ik kon heel moeilijk de bandendegradatie regelen. Er zat gewoon geen balans in de auto. Als ik dan dichtbij kwam, of wilde aanzetten, werden de remmen te warm en moest ik weer te veel liften. De strategie was ook niet helemaal top, daar moeten we dus ook naar kijken.”

Over die strategie klonk Verstappen inderdaad kritisch op de boordradio. De Nederlander was verontwaardigd dat zijn team hem twee keer de opdracht gaf om rustig aan te doen in de out-lap, wat volgens Verstappen hem twee keer de leiding had kunnen opleveren. “De volgende keer ga ik gewoon meer op mijn gevoel af”, geeft Verstappen aan.

Foto: Motorsport Images

‘Bijna niet te rijden’

De strategie was dus niet optimaal, maar de problemen werden nog groter toen Verstappen na de tweede pitstop plots problemen had met het stuur. “Normaliter draait het natuurlijk soepel, maar bij mij zat het de hele tijd vast en moest ik veel kracht zetten om maar een beetje beweging erin te krijgen. Hoe harder ik ging, hoe meer problemen ik daarmee had. Na de herstart, toen ik eenmaal klaar was met vechten met Carlos (Sainz, red.), dacht ik als we hier nog tweede zouden worden, dan hebben we een super resultaat met al deze problemen.” Later voegt hij toe: “Het was gewoon bijna niet te rijden.”

Maar die tweede plek zat er uiteindelijk niet in. Met nog vier ronden te gaan viel de Nederlander plots stil en moest hij de Red Bull in de garage parkeren. “Het leek alsof er geen benzine naar de motor ging. Daardoor sloeg deze uiteindelijk af. Toen was ik klaar.” Het probleem was na de race wat duidelijker. “Het was iets met de benzinepomp, wat uiteindelijk geen benzine meer aan de motor gaf. Het kan iets heel kleins zijn,” weet Verstappen ook, “maar dat zijn dingetjes waarop je het kampioenschap kan verliezen, want dit zijn natuurlijk heel dure punten.”

Om het drama voor Red Bull compleet te maken, viel ook Sergio Pérez uit vanwege motorproblemen. “Dat je hier nu met twee auto’s nul punten scoort is van onze kant natuurlijk dramatisch.”