Lewis Hamilton verwacht niet dat Mercedes er deze week in Jeddah beter voor zal staan dan in Bahrein. Mercedes kampt volgens de zevenvoudig wereldkampioen met een ‘fundamenteel probleem’, wat niet snel opgelost zal worden.

Hamilton was afgelopen zondag blij verrast met de derde plek in Bahrein. Vorig jaar streed de zevenvoudig wereldkampioen nog een seizoen lang met Max Verstappen om de titel, dit jaar lijkt dat een lastigere klus te worden. Mercedes kwam flink wat snelheid tekort ten opzichte van Ferrari en Red Bull en leek lange tijd de vijfde en zesde plek te moeten accepteren, totdat beide Red Bulls in de slotfase uitvielen. Met name op de harde band verloor Mercedes veel tijd, gemiddeld een seconde per ronde.

Op de vraag of hij denkt dat Mercedes in Jeddah, een hogesnelheidscircuit waar Hamilton vorig jaar nog won na een controversiële slotfase, competitiever zal zijn, antwoordt Hamilton: “Nee, dat denk ik niet. Maar natuurlijk hebben we wel geleerd van deze race”, aldus de Brit, die vervolgens ook uitlegt wat hij geleerd heeft. “Onze betrouwbaarheid is goed en die twee (Ferrari en Red Bull, red.) zijn een stuk sneller. Maar dat wisten we eigenlijk al.”

“Hun performance in de bochten is behoorlijk anders dan die van ons”, vervolgt hij. “De auto was lastig te besturen, maar het kon altijd erger. Ik hoop dat we voor de volgende race wat verbeteringen kunnen doorvoeren, maar het is een fundamenteel probleem en het gaat wat langer duren om dat op te lossen”, besluit Hamilton.