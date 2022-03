Terwijl beide Red Bulls in de knotsgekke slotfase van de Grand Prix van Bahrein uitvielen, kwamen beide Mercedessen over de streep. Competitief was Mercedes niet zozeer, wel zat het goed met de betrouwbaarheid, wat Lewis Hamilton positief stemt.

Hamilton en teamgenoot George Russell konden in de race geen dreiging vormen voor Ferrari en Red Bull. Mercedes heeft te kampen met problemen met de performance, maar kon in tegenstelling tot Red Bull wel de race uitrijden. Bij Red Bull waren er in de slotfase problemen met de brandstofpomp waardoor Max Verstappen en Sergio Pérez kort voor de finish uitvielen. Dat toont volgens Hamilton, die daardoor derde werd, aan dat Mercedes in ieder geval een betere betrouwbaarheid heeft.

“Elk punt kan het verschil maken”, zegt Hamilton. “Ik heb kampioenschappen verloren met slechts één punt verschil. We doen het op dit moment niet per se geweldig voor wat betreft de perfomance. Het is geen schadebeperking, maar een geweldig resultaat”, oordeelt hij over de derde en vierde plek. “Natuurlijk hadden we wat geluk, maar uiteindelijk hebben we het beter gedaan, we hebben een betere betrouwbaarheid. Ik zou niet zeggen dat dat geluk is geweest: dit is het resultaat van het harde werk van iedereen.”

“Maar het is zo’n lang seizoen”, vervolgt Hamilton. “Het gaat een zwaar gevecht worden, maar we houden wel van een uitdaging. Daar geniet ik oprecht van. Het is een privilege voor ons allemaal om met grote teams te werken met mensen die gericht zijn op een gemeenschappelijk doel. Er bestaat geen beter gevoel dan zo’n resultaat behalen”, aldus de Brit.

