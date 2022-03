Met in totaal 393 ronden op het Circuit de Barcelona-Catalunya verliep de shakedown op het eerste gezicht soepel voor Mercedes, maar zo makkelijk was het niet helemaal volgens Lewis Hamilton.

“Het waren interessante dagen”, blikt Hamilton terug op de drie testdagen in Barcelona. Voor Mercedes was het, net als voorgaande jaren, een geslaagde test. Het team noteerde de eerste en tweede tijd en reed ook nog eens 393 ronden. Toch verliep het niet allemaal probleemloos, heeft Hamilton aan. “Het was niet de makkelijkste of soepelste test. We hebben zeker wat obstakels moeten overwinnen, maar we zijn er doorheen gekomen zoals we wilden. Natuurlijk wil je altijd meer ronden rijden, maar ik ben tevreden.”

Lees ook: Hamilton: ‘Ferrari heeft mogelijk maanden voorsprong’

Op de vrijdag, de derde en laatste dag van de testdagen, reed Hamilton maar liefst 94 ronden terwijl hij slechts de middagsessie kreeg. “Dat is niet zo slecht”, oordeelt de zevenvoudig wereldkampioen. “Dat is ietsje minder dan de afgelopen twee dagen. De auto is heel anders dan voorgaande jaren, net als de banden. Maar we werken ons er een weg doorheen. Het team heeft het geweldig gedaan. We moeten nu gewoon alle data downloaden en zoveel mogelijk verwerken zodat we stappen vooruit kunnen zetten.”

Lees ook: Bottas waarschuwt voor ijzersterke Hamilton: ‘Na wat er eind vorig jaar gebeurde, pas maar op!’

Toen hij vrijdagmiddag instapte, begon Hamilton op een natte baan voor de Pirelli-test van de regenbanden. Later droogde de baan op en kon hij naar de slicks gaan om zo in het laatste uur nog de snelste tijd van de shakedown te noteren: 1:19.138. “Het was beter dan toen het nat was, dat was geen goede start van de sessie. De auto voelde absoluut beter met de versere banden en het was goed om een gevoel te krijgen voor de verschillende compounds”, besluit de Brit.

Foto: Motorsport Images