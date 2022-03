Lewis Hamilton is van zins om zijn naam te veranderen, als eerbetoon en dankbetuiging aan zijn moeder. De Brit overweegt haar achternaam – Larbalestier – als middelste naam te gebruiken.

De zevenvoudig wereldkampioen houdt dus hoe dan ook vast aan de achternaam Hamilton. Voluit heet de 37-jarige coureur uit Stevenage overigens Lewis Carl Davidson Hamilton, en is vernoemd naar de Amerikaanse atleet Carl Lewis, die negen atletiekmedailles won op de Olympische Spelen.

Toonaangevende Britse dagbladen als The Guardian en The Telegraph melden dat Hamilton overweegt zijn naam te veranderen. Hij wil het Larbalestier – zijn moeder heet Carmen Larbalestier – als middelste naam gaan gebruiken. Zijn moeder en vader, Anthony Hamilton, zijn overigens al jaren geschieden.

“Ik ben trots op de naam van mijn familie”, wordt Hamilton geciteerd door The Guardian. “De achternaam van mijn moeder is Larbalestier, ik wil dat aan mijn naam toevoegen. Ik begrijp niet dat een vrouw haar achternaam verliest als ze trouwt en wil mijn moeders achternaam naast de Hamilton-naam dragen.”

Sir Lewis

Hamilton geeft verder aan al bezig te zijn met de naamsverandering. “We werken eraan. Hopelijk is het snel gedaan.” Officieel dient Hamilton overigens als Sir Lewis Carl Davidson Hamilton MBE te worden aangesproken. Hij is immers geridderd en een Member of the British Empire.

