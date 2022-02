Lewis Hamilton heeft zich afgelopen winter echt even moeten bezinnen, want hij was zijn vertrouwen in de Formule 1 en ‘het systeem’ even kwijt was na alles wat er in december in Abu Dhabi gebeurde.

Hamilton had de seizoensfinale in Abu Dhabi onder controle en stevende op de zege én zijn achtste wereldtitel af, totdat de safetycar laat in de race de baan op kwam na een crash van Nicholas Latifi. De afhandeling van de safetycar-procedure verliep daarna volgens Mercedes en Hamilton niet volgens het boekje, hetgeen rivaal Max Verstappen de kans gaf Hamilton in te halen en de titel te pakken.

In gesprek met onder meer The-Race vertelt Hamilton nu dat hij zich echt even heeft moeten bezinnen na die afloop van de titelstrijd. Dit ook omdat het volgens hem veel commitment vergt om om de titel te vechten. “Ik denk dat veel mensen onderschatten wat je ervoor moet geven om kampioen te worden”, vertelt hij.

Vertrouwen verloren

Volgens Hamilton is het daarbij een normaal proces dat hij zichzelf ’s winters een aantal vragen stelt. “Wil je die tijd erin blijven steken? Ben je overtuigd dat je er zo hard voor kan blijven werken, zo diep voor kan blijven gaan?” Dit keer, zo verwijst hij naar Abu Dhabi 2021, speelde er echter nog een ‘zwaarwegende factor’ mee.

“In een sport waar ik mijn hele leven dol op ben geweest, was er zo een moment waarop ik mijn vertrouwen in het systeem enigszins had verloren.” Uiteindelijk is Hamilton daar, mede door de winterstop met zijn familie door te brengen, overheen gekomen. Dat autosportbond FIA nu veranderingen heeft doorgevoerd in de structuur van de wedstrijdleiding, ziet hij ook als positief.

Hamilton sluit zich daarmee aan bij Mercedes-teambaas Toto Wolff, al benadrukt ook Hamilton dat niks dat de FIA doet, de uitkomst van Abu Dhabi 2021 en hun gevoel erover kan veranderen. Volgens Hamilton is het verder belangrijk dat de veranderingen het gewenste effect sorteren. “We moeten ervoor zorgen dat de regels juist en consequent worden toegepast.”

