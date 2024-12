Wat een jaar! Oscar Piastri wint in Hongarije zijn eerste Grand Prix in de Formule 1, al is de smaak van de overwinning bitterzoet. De Australiër krijgt de overwinning in de schoot geworpen vanwege teamorders (zie foto boven). Bekijk hieronder negen andere afbeeldingen die de hoogtepunten van zijn seizoen weergeven.

Het jaar van Oscar Piastri in beeld:

McLaren racet in Monaco in een speciale Senna-livery. Oscar Piastri geeft dit feestelijke gebeuren extra glans door als tweede over de finish te komen. (McLaren)

Omdat Charles Leclerc nog ergens in de haven rondzwemt na zijn overwinning in Monaco, besluiten Piastri en Sainz even te chillen op de bank tijdens de persconferentie. (Motorsport Images).

Bijna wint Oscar Piastri de GP van België, maar hij komt net één ronde te kort om de beide Mercedes-coureurs voor zijn neus te verschalken. Hier viert hij nog zijn derde plek met het team, al zou hij niet veel later nog een plekje opschuiven vanwege de diskwalificatie van George Russell. (Motorsport Images)

Piastri wint de Grand Prix van Azerbeidzjan na een fel gevecht met Charles Leclerc. “Een van mijn beste races ooit”, aldus de McLaren-coureur. (McLaren)

Hoewel Lando Norris doorgaans de snelste coureur is van McLaren tijdens de kwalificatiesessies, troeft Piastri hem hier af tijdens de sprintkwalificatie in Brazilië en pakt de pole. (McLaren)

Formule 1-coureurs kunnen niet met alle voertuigen snel uit de voeten. Dat bewijst Piastri tijdens zijn bezoekje aan de boerderij van presentator Jeremy Clarkson. “Ik dacht dat hij coureur was”, grapt hij. (Instagram @oscarpiastri)

Piastri wint de sprintrace in Qatar, maar kreeg daarbij wel hulp van zijn teamgenoot Norris die hem in de laatste meters voor de finishlijn voorbij liet gaan. Op deze manier wilde hij hem terugbetalen voor zijn werk als tweede coureur dit seizoen. (McLaren)

McLaren wint in Abu Dhabi voor het eerst sinds 1998 de constructeurstitel in de Formule 1 en viert dat groots. (Motorsport Images)

Piastri wil in 2025 geen bijrol meer spelen bij McLaren. “Volgend jaar vecht ik voor twee titels”, aldus de Australiër. (Motorsport Images).

