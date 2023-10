Voorafgaand aan de zomerstop doet tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen een bijzondere voorspelling: McLaren wordt de grootste concurrent van Red Bull. Het bericht wordt honend ontvangen, vooral omdat Häkkinen natuurlijk zelf verbonden is aan McLaren. De Fin reed in zijn carrière slechts voor één ander team dan McLaren, dus natuurlijk denkt hij dat de Britse renstal het goed gaat doen. Maar dat kan onmogelijk waar zijn, toch? McLaren was op dat moment een van de slechtste auto’s en had in zeven races tijd maar vijftien punten verzameld.

Vier maanden verder, en niemand zal Häkkinen nog uitlachen om die voorspelling. Sinds de Grand Prix van Oostenrijk heeft Lando Norris de meeste punten behaald na Max Verstappen. McLaren heeft zeven keer op het podium gestaan, plus twee keer een top drie finish bij de sprints, en als kers op de taart won Oscar Piastri de sprintrace in Qatar. Met 219 punten op naam van het team beginnen de coureurs zich nu af te vragen: hoe ver kan McLaren nog opklimmen in de ranglijst bij de constructeurs?

Aston Martin

Het eerste obstakel is dan Aston Martin. Door de ijzersterke start van Fernando Alonso heeft het team flink wat punten binnen gesprokkeld. Maar inmiddels zitten er nog maar elf punten tussen Aston Martin en McLaren. En aangezien Lance Stroll in de afgelopen vijf races geen enkel punt heeft gescoord, lijkt het aannemelijk dat McLaren Aston Martin nog wel voorbij zal gaan.

Dat denken de McLaren-coureurs zelf ook. “Het is zeker haalbaar”, grijnst Piastri in de persconferentie na Qatar. Norris voegt daar aan toe: “Een paar races terug was dat gat nog 70 punten. Dat moet echt wel lukken. Maar ik denk dat plek drie ook wel haalbaar is, daar heb ik wel vertrouwen in.”

De tussenstand bij de teams na de Grand Prix van Qatar.

Ferrari

Dan de volgende: Ferrari. De Italiaanse renstal ligt momenteel 79 punten voor op McLaren en heeft een paar goede races achter de rug. Een podium in België, derde en vierde op Monza, en de winst in Singapore hebben De Roden een flink aantal punten bezorgd. Het feit dat Carlos Sainz in Qatar geen deel kon nemen aan de race heeft echter niet geholpen.

“79 punten in vijf races is best een uitdaging”, erkent Piastri. “We gaan het proberen. We hebben nu twee circuits gehad waar wij erg naar uitkeken omdat die ons goed liggen. Er zullen een paar races komen die moeilijker zijn en de rest beter liggen.”

Zijn teamgenoot sluit zich daar ook bij aan. “Drie weekenden terug stond Ferrari nog op pole en wonnen ze. Er is niet echt iets veranderd in de tussentijd, we zitten alleen op een ander circuit. Wij lijken hier beter, zij iets minder goed. We moeten zelfvertrouwen hebben, en dat hebben we ook, maar er zullen een paar races zijn waar we het niet zo goed doen als hier.”

De voortgang van de vier teams dit seizoen.

Mercedes

En als laatste dan nog Mercedes. Het team van Lewis Hamilton en George Russell is een van de meest stabiele factoren onder de kopploegen. Hamilton was tot aan Qatar de enige coureur naast Verstappen die elke race punten heeft gescoord (sprintraces niet meegerekend). Het gat van 107 punten naar McLaren lijkt te groot om te overbruggen, al heeft Mercedes de afgelopen paar races wel wat kostbare fouten gemaakt. Russell crashte in de laatste ronde van Singapore terwijl hij op podiumkoers lag, en Hamilton botste vanaf de tweede plek op zijn teamgenoot in de eerste bocht in Qatar.

“Mercedes durf ik nog niet aan”, stelt Norris. “We weten dat ze erg snel zijn. [In Qatar] waren ze denk ik net zo snel als wij. Ze maken alleen meer fouten. Ik weet zeker dat als zij een goed weekend zonder fouten hebben, dat ze het ons dan erg lastig gaan maken.”

Vanaf donderdag ligt de speciale kampioensuitgave van FORMULE 1 Magazine in de winkel. Het magazine is echter nu al digitaal te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland! Lees alles over de bijzondere WK-trilogie van Max Verstappen, ook met unieke fotografie van onze huisfotograaf Peter van Egmond. Met in dit nummer verder o.a:

Exclusief interview Oranje-bondscoach Ronald Koeman: ‘Max doet me aan Messi denken’

Red Bulls teambaas Christian Horner blijft zich verbazen: ‘Alle superlatieven voor Max zijn op’

Fotoserie: Verstappens snelle weg naar de derde wereldtitel

Het uitgekiende F1-traject van Jan Lammers en zoon René

Gallery: het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Columns Noël Ummels en Nelson Valkenburg

F1 Insider Graham Watson over FOM’s commerciële belang van een nieuwe superster

En verder alles over Max Verstappens kampioensweekend in Qatar!