Mika Häkkinen heeft een bijzondere kandidaat voor de winst aangewezen. In zijn column voor Unibet gaf de Fin aan wie volgens hem nog een sterke kans maakt om mee te doen voor de titel, en opmerkelijk genoeg wees hij niet een van de huidige topteams aan. Volgens de tweevoudige wereldkampioen wordt zijn oude team McLaren namelijk de voornaamste uitdager van Red Bull later dit seizoen.

Het is een opvallende voorspelling van Häkkinen, aangezien McLaren een bijzonder slechte start van het seizoen heeft gehad. Zelfs met recente upgrades weten Lando Norris en Oscar Piastri maar moeizaam punten te scoren. Momenteel staat McLaren zesde in het kampioenschap, achter Red Bull, Mercedes, Aston Martin, Ferrari en Alpine. Geen enkel moment dit seizoen heeft McLaren echt mee kunnen doen in de voorhoede, maar daar gaat volgens Häkkinen nog verandering in komen.

“Ik denk niet dat iemand [Red Bull] in kan halen dit jaar”, analyseert Häkkinen. “De enige echte verrassing die we naar mijn idee gaan zien, is McLaren. Hun vooruitgang de komende twee weken zal ons echt gaan verrassen. Qua snelheid zullen zij waarschijnlijk Red Bull uit gaan dagen.”

Om die voorspelling uit te laten komen, moet er wel erg veel veranderen bij McLaren. Vooral de topsnelheid op het rechte stuk laat nogal wat te wensen over. Achter de schermen vindt er intussen een grote herorganisatie plaats bij het team. De technische staff krijgt er twee kopstukken bij die overkomen van Ferrari en Red Bull.

LEES OOK: Norris enthousiast over aanwinst ‘grote namen’ bij McLaren