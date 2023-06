Lando Norris is erg optimistisch over de nieuwe aanwinsten voor de technische staf van McLaren. Het Britse team heeft een aantal grote namen weggehaald bij de concurrentie. Het doel is om het team verder naar voren te krijgen dan de zesde plek waar het nu staat.

Op de baan weet McLaren dit jaar weinig potten te breken, maar achter de schermen gebeurt er erg veel bij het Britse team. James Key is na jaren dienst vertrokken naar Alfa Romeo. Ter vervanging van Key is Rob Marshall bij Red Bull weggehaald en komt David Sanchez over van Ferrari. De technische staf van McLaren wordt hiermee opgeschud in de hoop dat de prestaties van het team de komende periode zullen verbeteren.

“Er komen wat grote namen binnen”, vertelt Norris bij de F1-podcast van Sky Sports. “Ze zullen een geweldige toevoeging zijn. Deze mensen zitten al jaren in de sport en zijn cruciaal geweest voor het succes van verschillende teams. Kennis is een van de belangrijkste dingen in de Formule 1. Ik ken ze niet persoonlijk, maar ik heb enorm veel respect voor wat ze hebben gedaan bij Red Bull en Ferrari.”

Stijgende lijn

Sinds een dieptepunt in 2016 was McLaren stap voor stap bezig weer naar voren te kruipen. Die stijgende lijn kwam echter in 2022 ten einde en in 2023 is er ook nog niet echt een significante verbetering. Norris heeft echter het volste vertrouwen in de nieuwe toevoegingen aan de organisatie.

“Ze zijn de Formule 1-coureurs van hun werkveld”, vervolgt Norris. “Als je hen hoort praten over de technische details… Ik vind het geweldig om dat soort dingen te horen. Het is erg indrukwekkend. Niet dat onze oude mensen hun werk niet goed deden ofzo, dat is zeker niet het geval. Maar het gaat erom dat we ons team nu verder uitbreiden. Dat is de enige manier waarop we de strijd aan kunnen gaan met die andere teams.”

