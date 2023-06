Het Alfa Romeo F1 Team Stake heeft James Key aangetrokken als de nieuwe technisch directeur. Key, die meer dan 25 jaar ervaring heeft in de Formule 1, zal op 1 september in dienst treden bij het team uit het Zwitserse Hinwil en de functie overnemen van Jan Monchaux.

De aanstelling van Key is een teken van ambitie voor het huidige team van Alfa Romeo dat zich voorbereidt om in 2026 het fabrieksteam van Audi te worden. Andreas Seidl, CEO van de Sauber Group, heeft in de aanloop naar dat jaar een duidelijk stappenplan voor het teamgemaakt.

Voor Key is het een welkome terugkeer naar Hinwil, waar hij tussen 2010 en 2012 technisch directeur was bij het toenmalige Sauber F1-team. In die jaren maakte het team een nieuwe start, met als hoogtepunt de productie van een auto, de door Key ontworpen C31, die in handen van Sergio Pérez en Kamui Kobayashi vier podiumplaatsen opleverde.

Samenwerking met Max Verstappen

In zijn carrière, die begon bij Jordan Grand Prix, werd Key in 2005 op 33-jarige leeftijd de jongste technisch directeur ooit in de Formule 1. Hij behield die functie toen het team Midland F1, Spyker F1 en uiteindelijk Force India werd. Na zijn periode bij Sauber ging Key aan de slag als technisch directeur bij Scuderia Toro Rosso, waarna hij voor het seizoen 2019 overstapte naar McLaren Racing. Daar werkte hij onder leiding van toenmalig teamleider Andreas Seidl en droeg hij bij aan de progressie van het team, met als hoogtepunt verschillende podiumplaatsen. Key werkte bij Toro Rosso in 2025 en een deel van 2016 samen met Max Verstappen.

Lees ook: Audi debuteert in 2026 in de Formule 1

James Key zei dat hij uitkijkt naar zijn nieuwe uitdaging als technisch directeur bij Alfa Romeo F1 Team Stake en dat hij hoopt het team naar een hoger niveau te tillen. “Ik ben erg blij om terug te keren naar Hinwil en om weer samen te werken met veel bekende gezichten. Ik heb goede herinneringen aan mijn vorige periode hier en ik ben enthousiast over de plannen die Andreas Seidl heeft voor de toekomst. Ik geloof dat we een sterk team hebben dat in staat is om mooie resultaten te behalen en ik kijk ernaar uit om daar mijn steentje aan bij te dragen.”

FORMULE 1 Magazine nummer 6 ligt nu in de winkel, maar kan ook online worden besteld. In deze uitgave volop boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews. Met onder meer:

Max Verstappen: balen in Bakoe, meesterlijk in Miami

Ernest Knoors wekt Arrows uit 1985 tot leven

Interview: Pierre Hamelin: de souffleur van Nyck de Vries

Reportage: hoe Haas meelift op Amerikaanse F1-gekte

Columns Rengers van der Zande & Amber Brantsen

Gallery: de allermooiste beelden van Peter van Egmond

Gratis verzending in Nederland!