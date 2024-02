Stake F1 Team presenteerde maandag de C44, de Formule 1-auto voor seizoen 2024. Anders dan bij bijvoorbeeld Williams, werd de daadwerkelijke auto aan het publiek getoond. Het project breekt op visueel gebied met de Alfa Romeo-designs van de afgelopen jaren, het team heeft gekozen voor een gifgroene kleurstelling. Onderhuids is er ook een hoop veranderd, zo verklapt technisch directeur James Key.

De Engelsman, die dit jaar overgekomen is van McLaren, heeft een aantal wijzigingen doorgevoerd die de auto een stuk competitiever moeten maken. “Het is eigenlijk een compleet nieuwe auto, er zijn maar weinig overeenkomsten met vorig jaar,” zei Key tijdens de flitsende presentatie van de C44. Sommige technische ontwikkelingen zagen we al op de McLaren van 2023, maar ook op de RB19, de Red Bull-wagen waar Max Verstappen zijn derde wereldtitel mee veroverde.

Nieuwe ophanging

Zo maakt de C44 gebruikt van een compleet nieuwe ophanging. De auto heeft een ‘pullrod’-systeem op de voorwielen, een mechanisme dat vorig jaar alleen op de McLaren en de Red Bull werd gebruikt. Volgens Key was de ontwikkeling van de ophanging een “zwaar en ambitieus project voor een team van deze omvang.” Verder hebben ook de sidepods wat weg van de RB19 van Verstappen en Perez.

“Het team heeft fantastisch werk geleverd om dit project van de grond te krijgen”, concludeert Key. “Deze auto zou aan alle verwachtingen moeten voldoen.” De verwachtingen binnen het team zullen ongetwijfeld hoog zijn. Stake F1 Team – toen nog Alfa Romeo – heeft een aantal teleurstellende jaren achter de rug. In 2023 sprokkelde het slechts zeven punten bij elkaar, genoeg voor een matige negende plek in het kampioenschap. Met Stake aan het roer hoopt het team de komende twee seizoenen beter te presteren, totdat het in 2026 wordt overgenomen door Audi.

