De stilte rondom Audi is geen reden tot zorgen. Dat verklaart Alfa Romeo-teambaas Alessandro Alunni Bravi. Aan de verzamelde media in Brazilië legt de Italiaan uit dat alles volledig volgens plan verloopt in de overgang naar Audi.

2023 is voorlopig het laatste jaar dat we Alfa Romeo als team in de Formule 1 gaan zien. De komende twee seizoenen gaat dat team waarschijnlijk weer Sauber heten, zoals het team ooit ook begon in de Formule 1. In 2026 verandert de naam dan weer, dit keer naar Audi. De Duitse autogigant neemt een grote rol op zich in het team en zal ook de motoren leveren.

Twijfel

Die aankondiging kwam vorig jaar rond deze tijd. Sindsdien is er maar mondjesmaat informatie naar buiten gekomen. Toenmalig McLaren-teambaas Andreas Seidl werd binnengehaald om de overgang te leiden en Audi zette haar werkzaamheden in andere competities stop om zich volledig op de Formule 1 te richten. Zo nu en dan viel er een naam van een topcoureur die Audi graag binnen zou halen. Maar verder bleef het dusdanig stil dat er twijfels zijn ontstaan of Audi nog wel door wil met dit project.

Onzin, zo stelt Alfa Romeo-teambaas Alessandro Alunni Bravi. “Audi is ontzettend toegewijd aan de Formule 1 en natuurlijk aan Sauber. Er is een simpele reden waarom jullie er zo weinig over horen. Op dit moment zijn we nog het Alfa Romeo-team, dus tot het einde van het jaar zijn we beperkt in wat we kunnen zeggen over de betrokkenheid van Audi. Daarin respecteren we de wensen van Alfa Romeo dan ook.”

“We werken nu hard aan de structuur van het team”, vervolgt Alunni Bravi. “We hebben een sterk plan voor het aantrekken van nieuwe rekruten. James Key is daar één van, maar we krijgen wekelijks nieuwe mensen. Het gaat niet om de financiële toewijding van Audi of hun bijdrage aan de ontwikkeling. We hebben nu gewoon twee eigenaren [Sauber en Audi]. Er zijn nu plannen opgesteld voor de verschillende fases van de transitie voor het seizoen van 2026 en die zullen we dan ook volgen.”

