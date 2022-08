De kogel is door de kerk: Audi treedt in 2026 toe tot de Formule 1. Dat heeft het Duitse automerk vanochtend in de marge van de Grand Prix van België bekendgemaakt.

Het was al enige tijd duidelijk dat moederbedrijf Volkswagen z’n oog heeft laten vallen op de Formule 1. De Duitse autogigant wil zelfs met twee merken ten strijde trekken, Porsche zou aansluiting hebben gevonden bij Red Bull Racing en Audi zou samengaan met Sauber. Over die samenwerking met de Zwitserse renstal dat nu onder de naam Alfa Romeo Racing actief is, is niets naar buiten gekomen. Audi CEO Markus Duesmann bevestigde wel dat Audi puur als motorproducent de Formule 1-arena zal betreden en dat het dus nog op zoek is naar een bestaand team dat het chassis zal moeten leveren.

Dat Audi nu – na maanden van soebatten – eindelijk open kaart speelt, heeft alles te maken met het gewijzigde motorreglement dat over vier jaar van kracht zal zijn. Tot voor kort was er nog enige onduidelijkheid over de toekomst na 2026, met name of de MGU-H onderdeel uit zou blijven maken van de power unit, maar inmiddels is bekend dat dit complexe en kostbare onderdeel niet zal terugkeren en dat betekent dat Audi en Porsche weten waar ze aan toe zijn.

Audi heeft een lange geschiedenis in de autosport. Bekend zijn de successen in de rallysport met de Audi Quattro en het winnende LMP1-project in de endurance racerij waaronder de 24 Uur van Le Mans. De laatste jaren richtte Audi zich vooral op elektrificatie met onder andere deelname aan de Formule E en de Audi RS G e-tron, de elektrische inschrijving voor Dakar.