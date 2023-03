Ferrari heeft na de teleurstellende openingsrace in Bahrein, Charles Lelcerc zag in de slotfase een podiumplaats in rook opgaan door technische problemen, opnieuw een fikse tegenvaller moeten incasseren. David Sanchez, de ontwerper van de laatste twee bolides, is per direct vertrokken. Naar verluidt keert de Fransman terug naar McLaren.

Sanchez werkt sinds 2012 voor de Italiaanse renstal en was daar als Head of vehicle concept een sleutelspeler. De aerodynamicus werkte zichzelf snel op en was in zijn functie hoofdverantwoordelijk voor het concept van de laatste twee Ferrari’s, de F1-75 en de huidige SF-23. De Fransman heeft volgens de Italiaanse website Formu1a.uno zijn spullen in Maranello al gepakt. Bronnen beweren dat Sanchez, tot vorig jaar een vertrouweling van de vertrokken teambaas Mattia Binotto, een contract heeft getekend bij McLaren, waarvoor hij eerder al eens vijf jaar werkte.

Wie Sanchez’ rol gaat overnemen op de fabriek in Maranello is nog onbekend. Volgens de Italiaanse website van motorsport.com zal die uit eigen gelederen moeten komen. Door de in de Formule 1 zo populaire gardening leave (verplicht verlof vanwege concurrentiebeding) is er op korte termijn in ieder geval geen topkandidaat beschikbaar van concurrerende teams. Het vertrek van de Fransman betekent een stevige aderlating voor Ferrari dat het seizoen in Bahrein niet best startte: Carlos Sainz viel buiten het podium, Lelcerc moest de SF-23 door een technisch probleem vroegtijdig langs de baan parkeren.

David Sanchez in 2018 met Charles Leclerc, destijds Alfa Romeo en tegenwoordig Ferrari. FOTO: Motorsportimages