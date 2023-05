In de wetenschap dat Max Verstappen niet te koop is, richt de concurrentie van Red Bull Racing zich vol op andere sleutelpersoneel bij de Oostenrijkse renstal. Zo vertrekt hoofingenieur Rob Marshall per direct om met ingang van komend seizoen in dienst te treden bij McLaren als hoofdontwerper.

Italiaanse media melden bovendien dat twee andere Red Bull-technici naar Ferrari zouden gaan. Dat laatste werd in Miami overigens nog door Red Bull-teambaas Christian Horner ontkend. Het zou in ieder geval gaan om aerodynamicus David George. Eerder nam Aston Martin al Dan Fellows over van Red Bull.

Straatlengte achterstand

Door sleutelpersoneel van Red Bull over te nemen hoopt de concurrentie vanzelfsprekend meer wapens in handen te krijgen om de straatlengte achterstand op het team van Max Verstappen en Sergio Pérez in te lopen. Dit seizoen werden tot dusver alle races gewonnen door Red Bull: vier door Verstappen, twee door Pérez.