Aston Martin heeft zich dit seizoen weten los te worstelen uit de middenmoot en vecht mee om de prijzen in de Formule 1. Niet alleen het aantrekken van Fernando Alonso bleek een gouden greep, ook de komst van hun nieuwe technisch directeur Dan Fallows speelt hierin zeker een rol. Fallows komt uit de stal van Red Bull waar hij als hoofd aerodynamica medeverantwoordelijk was voor het huidige succes van dit team. Deze transfer ging overigens niet zonder slag of stoot, maar Christian Horner heeft zich nu uitgelaten over deze kwestie.

“In Engeland heb je zeven teams binnen een straal van 80 kilometer, dus het is onvermijdelijk dat er concurrentie is,” vertelde hij tegenover Sky Sports. “We hebben in onze geschiedenis bij Red Bull altijd weinig verloop gehad in ons personeelsbestand en het is geweldig dat we talent de kans hebben gegeven om zich te ontwikkelen en fantastische dingen neer te zetten.”

“Wanneer ze naar andere teams gaan, dan ben ik blij voor Dan dat hij het goed doet, maar zijn vertrek heeft andere engineers de kans gegeven en alles draait om evolutie. Het team dat we nu hebben is zelfs sterker dan dat van twee jaar geleden,” besloot Horner.

