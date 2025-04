Net als Dr. Helmut Marko was Christian Horner onder de indruk van de manier waarop Max Verstappen de GP van Japan won. “Fenomenaal, hij was foutloos.” En de stewards ook, zo concludeerde de teambaas van Red Bull Racing.

Lees ook: GP Japan in vogelvlucht: zo won Verstappen de race

“Een geweldige overwinning, Max haalde ronde na ronde het maximale uit de auto. Dat was ook nodig om de beide McLarens achter zich te houden.” Toch maakte Horner zich over de overwinning nooit veel zorgen. “Omdat er sowieso weinig ingehaald werd. Dan weet je dat er iets bijzonders moet gebeuren. Of dat er een foutje komt, maar Max Verstappen maakt geen fouten”, aldus Horner. “Max was op elke plek van de baan goed.”

Toch ging het bijna mis bij het verlaten van de pitstraat. Verstappen en Norris kwamen tegelijk naar binnen, maar Red Bulls pitstop was iets langzamer dan die van McLaren. Daardoor ging het duo tegelijk richting pit-exit. Norris belandde op het gras. “Maar hij was Max nooit echt voorbij” Een straf kwam er dus ook niet voor Verstappen en Horner vindt dat logisch. “De stewards namen de juiste beslissing.”

Lees hier alles over de GP van Japan

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.