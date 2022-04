De timing van Daniel Ricciardo, die na 2018 Red Bull verliet, was ‘spectaculair slecht’, stelt Red Bull-teambaas Christian Horner nadat Max Verstappen vorig jaar de titel in de wacht sleepte.

Ricciardo behaalde zeven overwinningen bij Red Bull, maar de titel was nog te ver verwijderd voor het team. Na 2018 besloot hij dan ook om het team te verlaten en de gok te wagen op Renault. Daar kwam hij enkel tot twee podiumplaatsen, maar zeges lagen niet in het vooruitzicht. Na twee jaar verruilde hij Renault voor McLaren, waar hij een lastige start kende met teamgenoot Lando Norris naast zich maar vorig jaar wel de Grand Prix van Italië won.

In de tussentijd won Red Bull vele races en werd het vorig jaar zelfs kampioen met Max Verstappen. “Zijn timing was spectaculair slecht,” zegt Red Bull-teambaas Christian Horner over Ricciardo’s vertrek in een interview met The Weekend Australian. “Hij had twijfels over de Honda-motor”, herinnert Horner zich.

Dat maakt de keuze van Ricciardo des te pijnlijker. De Australiër won sinds zijn vertrek bij Red Bull namelijk slechts één race. “We deden hem stratosferische aanbiedingen”, herinnert Horner de onderhandelingen met Ricciardo. Dat was echter niet genoeg voor Ricciardo, die volgens Horner niet de tweede coureur wilde spelen naast Max Verstappen.