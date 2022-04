Waar Red Bull-adviseur Helmut Marko nog sprak van een groot updatepakket voor het team in Imola, tempert teambaas Christian Horner de verwachtingen. Hij heeft het liever over de ‘evolutie’ van de RB18, nu het team steeds meer over de bolide leert.

De RB18 is nog altijd een stuk zwaarder dan het minimumgewicht, waardoor er nog wat tijdswinst te boeken valt voor Red Bull. Voor Imola had Red Bull dan ook een flinke upgrade op de planning staan waardoor de RB18 meer rond het minimumgewicht moet liggen, liet Red Bull-adviseur Helmut Marko eerder weten. Maar, benadrukt teambaas Christian Horner, zo groot is het updatepakket niet.

“Ik zou niet zeggen dat we een groot pakket op de planning hebben staan, het hoort allemaal bij de evolutie”, wordt Horner geciteerd door Motorsport.com. “Dankzij de sprintrace heb je zeer weinig tijd om de zaken te evalueren. We hebben één sessie voordat we gaan kwalificeren. Dan moet je heel zeker zijn van de dingen die je op de auto zet.”

“Naarmate we meer over de banden en de prestaties van de auto leren, krijgen we een ontwikkelingsrichting te zien”, vervolgt Horner. “De afgelopen drie races hebben we een rode draad voor de rest van het seizoen gevonden.”

Concurrent Ferrari zal in ieder geval, net als de eerste drie races van het seizoen, ‘niet veel nieuws’ meenemen naar Imola. Teambaas Mattia Binotto wees, net als Horner, vooral naar het sprintformat als reden voor een gebrek aan updates. “Imola is zeker een moeilijk weekend om nieuwe onderdelen op de auto te zetten”, zei Binotto. “In de training moet je je immers concentreren op de kwalificatie in de namiddag. Om deze reden zullen we niet veel nieuws meenemen”, aldus de Italiaan.