Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen wijst Red Bull erop dat er enige haast is geboden bij het verbeteren van de betrouwbaarheid. Dit niet alleen om om Max Verstappen in de titelrace met Ferrari’s Charles Leclerc te houden, maar ook om te voorkomen dat Mercedes hier nog een driestrijd van maakt.

Waarschuwende taal dus van Häkkinen in zijn column voor Unibet, waarin hij allereerst aanhaalt dat hij goed begrijpt dat Verstappen ‘niet happy’ is met het gebrek aan betrouwbaarheid bij Red Bull in de eerste drie races. “Want Leclerc heeft twee zeges en een tweede plek uit drie races, terwijl Max één zege en twee uitvalbeurten heeft staan. Op dit niveau kun je het je niet veroorloven steeds technische pech te hebben.”

Komt Mercedes eraan?

Häkkinen rekent er daarbij op dat Mercedes, dat mede dankzij Red Bulls betrouwbaarheidsproblemen momenteel tweede in het WK staat, zich nog gaat verbeteren. “Lewis Hamilton en George Russell doen nu al een geweldige job terwijl Mercedes probeert de performance te verbeteren”, wijst hij naar Mercedes’ relatieve gebrek aan snelheid in deze beginfase van het seizoen.

“Dat”, vervolgt Häkkinen, “is nog een reden waarom Red Bull haar betrouwbaarheidsproblemen moet oplossen. Dit kampioenschap kan namelijk nog zomaar een driestrijd worden tussen Mercedes, Red Bull en Ferrari”, voorspelt de wereldkampioen van 1998 en 1999.

