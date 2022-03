Mercedes moet snel zien aan te haken, anders verliest het Red Bull en Ferrari definitief uit het vizier, waarschuwt tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen.

De Fin spreekt daarbij in zijn column voor Unibet van ‘een machtswissel’ in de Formule 1. Na twee wedstrijden waarin de strijd om de zege louter tussen Ferrari en Red Bull ging en Mercedes niet in het stuk voor kwam, valt daar volgens hem wel van te spreken.

“Het was heel vreemd om de Mercedes-auto’s als zesde en zestiende op de grid te zien”, erkent Häkkinen, verwijzen naar hoe het team sinds 2014 altijd vooraan heeft meegedaan – en natuurlijk talloze races en titels heeft gewonnen.

Haast is geboden

“Mercedes kampt echt met significante problemen”, constateert hij. Häkkinen doelt daarmee onder meer op het porpoising, het stuiteren van de auto’s, waar Mercedes veel last van heeft. “Ze moeten die problemen echt oplossen als ze bij Red Bull en Ferrari willen aanhaken.”

“Ze moeten dat ook snel doen”, benadrukt Häkkinen, “want die twee teams werken zelf natuurlijk ook keihard aan de ontwikkeling van hun auto’s.” Dit omdat ze, zoals Häkkinen aanhaalt, nu nog dicht bij elkaar zitten, maar: “De ontwikkelingsrace van maandag tot en met zaterdag, bepaalt wie er zondag wint.”

