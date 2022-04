Met in totaal drie uitvalbeurten in drie races zijn er de nodige zorgen bij Red Bull om de betrouwbaarheid van de RB18. Teambaas Christian Horner wil dat de problemen snel opgelost worden en is ervan overtuigd dat zijn team zal terugslaan.

Max Verstappen vormde in Australië geen bedreiging voor Ferrari-coureur Charles Leclerc en koerste op de tweede plek af, totdat hij met negentien ronden te gaan zijn auto langs de baan moest parkeren vanwege problemen. Het was zijn tweede uitvalbeurt van het seizoen, de derde in totaal voor Red Bull. De tweede plaats voor Pérez zorgde nog voor wat vreugde, maar de zorgen om de betrouwbaarheid nemen toe.

“Checo reed een voortreffelijke race met enkele indrukwekkende inhaalacties om zijn eerste podiumplaats van het seizoen te pakken en zo goede zaken te doen in het kampioenschap”, blikt teambaas Christian Horner terug op de Australische Grand Prix. “Maar het was een dag van gemengde gevoelens toen Max niet finishte. We denken dat het een extern brandstoflek was en we moeten begrijpen wat dat probleem veroorzaakte. Het was wat dat betreft een frustrerende race.”

“Maar we zijn hier als een team en we zullen terugslaan”, vervolgt Horner op positievere noot. “We hadden niet de pace van Ferrari, dus felicitaties aan Charles. Het is een lang seizoen en we hebben in de basis een snelle en competitieve auto, maar we moeten de problemen snel oplossen. We blijven pushen”, besluit de Red Bull-teambaas.

Foto: Motorsport Images