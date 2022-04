Max Verstappen was dan misschien niet geheel tevreden met de tweede startplek voor de Grand Prix van Australië, maar Red Bull-teambaas Christian Horner ziet nog genoeg kansen voor hem en teamgenoot Sergio Pérez. Met name op de rechte stukken verwacht Horner dat Red Bull een voordeel zal hebben in de race.

Horner zag Verstappen en Pérez in de buurt van de poleposition komen, maar uiteindelijk ging die naar Ferrari’s Charles Leclerc. Verstappen kon leven met de tweede startplek, maar had stiekem op meer gehoopt. Dat is een goed teken, stelt Horner.

“Hij is niet blij met de huidige staat van de auto, maar staat alsnog op de eerste startrij. Dat is zeer bemoedigend”, lacht Horner bij Viaplay. “In de eerste ronde, waar hij zich verremde, had hij echt in de buurt van de poletijd kunnen komen. Dat geldt ook voor Checo. Hij staat binnen een tiende van Max en had ook een voorlopige pole in handen.”

De tweede en derde plek bieden dan ook genoeg perspectief voor de race, benadrukt Horner. “Met de DRS kan je hier wel inhalen, hopelijk kunnen we het hem morgen lastig maken”, doelt hij op Leclerc. Dat kan uiteraard al bij de start, maar Horner verwacht dat er genoeg kansen zullen komen in de race en dat zijn team een voordeel heeft. “Het was normaalgesproken lastig om hier in te halen, maar met de nieuwe lay-out en nieuwe DRS-zones… We hebben de auto zo afgesteld dat we een snelheidsvoordeel hebben op de rechte stukken. Als we in de buurt van de DRS-zone komen, dan zouden we een kans moeten hebben.”

“Maar het gaat om bandenslijtage en de andere gebruikelijke zaken”, vervolgt Horner. De banden kunnen volgens hem ook inderdaad een belangrijke rol gaan spelen, mocht de slijtage hoger uitvallen dan verwacht werd. “We hebben nog twee sets van de harde band achter de hand voor beide coureurs, terwijl Ferrari er slechts één heeft. Als het een eenstopper wordt, dan is het voor iedereen gelijk. Worden het twee pitstops, dan zou dat nog wel een rol kunnen spelen”, aldus Horner.

