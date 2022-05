Er is ‘oprecht respect’ tussen Ferrari-coureur Charles Leclerc en Red Bull-coureur Max Verstappen, stelt Red Bull-teambaas Christian Horner. Hij verwacht dat de twee het elkaar het hele seizoen lastig zullen maken: “Ferrari heeft een geweldige auto.”

Na de Grand Prix van Saoedi-Arabië, waar Leclerc en Verstappen net als in Bahrein ronde na ronde om de zege streden stelde Red Bull-adviseur Helmut Marko dat zij liever het hele seizoen met Ferrari en Leclerc strijden. Hij noemde het een ‘spannender duel’ en denkt dat de nadruk op het sportieve aspect zal liggen, in tegenstelling tot de strijd met Mercedes vorig jaar, dat in een politiek spel uitmondde.

Red Bull-teambaas Christian Horner ziet in ieder geval ‘oprecht respect’ tussen Leclerc en Verstappen, maar durft niet te stellen dat er meer respect is dan in het duel met Lewis Hamilton vorig jaar. “Ze zijn met elkaar opgegroeid in het karten en ze kennen elkaar heel goed”, wordt Horner geciteerd door Motorsport.com. “Ze zijn van dezelfde generatie, er is oprecht respect tussen de twee.”

Horner verwacht dat Leclerc en Verstappen het elkaar dit seizoen lastig zullen blijven maken. “Ferrari heeft een geweldige auto en fantastische coureurs. Ze hadden alleen wat pech in Imola. Maar ze zullen zeker supercompetitief zijn in Miami. Zo zal het het hele seizoen gaan”, voorspelt de Red Bull-teambaas.

Waar Ferrari een tegenvallend weekend kende in Imola, verliet Red Bull Italië met de maximale score op zondag. “Dit is een van onze beste resultaten ooit”, stelde Horner na de Grand Prix van Emilia-Romagna. “Om dit weekend het maximaal aantal punten binnen te halen, dat is fantastisch. Max en Checo hebben allebei briljant gereden en hebben daarmee onze eerste één-twee sinds Maleisië in 2016 binnengehaald.”