De Grand Prix van Emilia-Romagna op het Enzo e Dino Ferrari International Circuit in Imola zal tot en met 2025 op de Formule 1-kalender staan nadat de Formule 1 en de organisatie van de race het contract hebben verlengd.

De Formule 1 keerde in 2020 terug op Imola na jarenlange afwezigheid. Het Italiaanse circuit was bereid om een race te organiseren nadat een groot deel van de kalender overhoop werd gegooid door de coronapandemie. Vervolgens keerde het iconische circuit ook in 2021 terug op de kalender en ook voor dit seizoen staat de Grand Prix van Emilia-Romagna weer op de planning.

De Formule 1 zal nu echter nog wat langer naar Imola afreizen. Het contract met de organisatie van de race is verlengd waardoor er tot en met 2025 een Grand Prix van Emilia-Romagna op de Formule 1-kalender staat.

“Ik ben verheugd dat we de uitstekende samenwerking met Imola voor de Grand Prix van Emilia-Romagna tot 2025 zullen voortzetten”, reageert Formule 1-baas Stefano Domenicali op het nieuws. “Het circuit is iconisch en maakt deel uit van de geschiedenis van onze sport en ze hebben een ongelooflijke prestatie geleverd door twee races te organiseren tijdens de pandemie. Het is een trots moment voor onze Italiaanse fans om twee races te organiseren en voor al onze fans over de hele wereld om dit fantastische circuit ook in de toekomst op de kalender te zien staan”, aldus de Italiaan.

Imola was al een oude bekende voor de Formule 1. Het circuit organiseerde in 1980 de eerste Grand Prix maar stond van 1981 tot en met 2006 bekend als de Grand Prix van San Marino.

Foto: Motorsport Images