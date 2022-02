De Grand Prix van Bahrein zal nog zeker tot en met 2036 op de Formule 1-kalender blijven, zo heeft de Formule 1 bekendgemaakt.

De Grand Prix van Bahrein werd in 2004 voor het eerst georganiseerd en was de eerste Formule 1-race in het Midden-Oosten. Lange tijd werd de race in daglicht verreden, totdat de organisatie in 2014, ter ere van de tiende editie van de Grand Prix in Sakhir, besloot om er een nachtrace van te maken. Dat was een dusdanig succes dat het tot de dag van vandaag een nachtrace is. Het Bahrain International was in 2020, toen de pandemie de Formule 1-kalender volledig overhoop gooide, de gastheer van twee Formule 1-races, waarvan één op een kortere lay-out.

Voorlopig hoeven ze zich in Bahrein geen zorgen te maken of de Formule 1 er wel of niet komt. Het contract met het circuit is namelijk verlengd waardoor de Grand Prix van Bahrein tot en met 2036 op de kalender blijft staan. “Ik ben erg blij dat we tot 2036 op het Bahrain International Circuit zullen racen, waar onze fans nog meer ongelooflijke races en sensatie te zien zullen krijgen”, reageert Formule 1-baas Stefano Domenicali op het nieuws.

“Sinds 2004 hebben we fantastische races gehad in Sakhir en we kunnen niet wachten om er terug te keren voor de start van het kampioenschap in 2022 als we een nieuw tijdperk voor de sport beginnen”, vervolgt Domenicali. “Bahrein was het eerste land in het Midden-Oosten dat de Formule 1 verwelkomde en het heeft een zeer speciale plaats in onze sport, en ik wil persoonlijk ZKH Prins Salman en zijn team bedanken voor hun toewijding en harde werk gedurende onze samenwerking en ik kijk uit naar de vele jaren van racen die voor ons liggen.