De Grand Prix van Singapore blijft tot zeker 2028 op de Formule 1-kalender staan. De organisatie van de race heeft het contract met de Formule 1 verlengd nadat het twee jaar op de kalender ontbrak.

In 2020 en 2021 ontbrak de Grand Prix van Singapore vanwege de coronapandemie. Dit jaar staat de race ‘gewoon’ weer op de kalender en lijkt de kans ook groter dat het daadwerkelijk gaat plaatsvinden. De pijn van de gemiste races in 2020 en 2021 is nu wat verzacht voor de organisatie van de race. Zij hebben namelijk met de Formule 1 het contract verlengd waardoor de race tot en met 2028 op de kalender blijft staan.

“Ik ben zeer verheugd dat de Formule 1 nog zeven jaar in Singapore zal racen”, zegt Formule 1-baas Stefano Domenicali. “Op het Marina Bay Street Circuit vond in 2008 de eerste nachtrace in de geschiedenis van de Formule 1 plaats en sindsdien is Singapore fans, teams en coureurs blijven boeien. Singapore heeft een speciale plaats op de Formule 1-kalender en deze uitbreiding maakt deel uit van onze langetermijnbelofte om de sport in Azië te blijven laten groeien.”

Singapore stond in 2008 voor het eerst op de Formule 1-kalender. De Grand Prix op het Marina Bay Street Circuit wordt altijd onder het kunstlicht verreden en is door de jaren heen op enkele plekken aangepast. Zo is de beroemde ‘Singapore Sling’, een krappe bochtencombinatie waar regelmatig crashes plaatsvonden, nu een vloeiende bocht geworden.