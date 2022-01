Colombia heeft interesse in het organiseren van een Formule 1-Grand Prix, zo heeft de president van dat land, Iván Duque, laten weten.

Duque stemde in met het voorstel van de burgemeester van Barranquilla, Jaime Pumarejo, om een Formule 1-race te organiseren, bericht El Tiempo. Barranquilla is een havenstad met ruim 1 miljoen inwoners en zou volgens Duque een mooie plek zijn voor een Formule 1-race. “Als een team kunnen we dromen waarmaken”, zei Duque bij een bijeenkomst.

“Pumarejo zegt dat er een optie is om een project voor te leggen dat ons in staat zou stellen een circuit te hebben”, voegde Duque eraan toe. “De mogelijkheid is nog verre van gerealiseerd, maar de burgemeester heeft me al verteld dat hij met de organisatoren van de Formule 1 heeft gesproken, en hij heeft al onze steun.” Het zou volgens Duque gaan om een circuit dat gedeeltelijk door de stad loopt en zou richting de kust komen te liggen. Het ontwerp van het circuit moet echter nog aangepast worden en de Formule 1 heeft deze nog niet onder ogen gezien, laat Duque weten.

De Formule 1 is de afgelopen jaren enkel naar Zuid-Amerika afgereisd voor de Grand Prix van Brazilië, die verreden wordt op het circuit in São Paulo. Colombia is nog nooit gastheer geweest van een Formule 1-race, maar heeft met Juan Pablo Montoya, Ricardo Londoño en Roberto Guerrero wel al drie Formule 1-coureurs voortgebracht.