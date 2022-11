De Colombiaanse havenstad Barranquilla hoopt vanaf 2024 of 2025 een Formule 1-race te organiseren. Formule 1-baas Stefano Domenicali bracht onlangs een bezoek aan de stad om de plannen met burgemeester Jaime Pumarejo te bespreken, meldt El Heraldo.

“Het proces verloopt gunstig, maar er is nog veel werk aan de winkel”, wordt Pumarejo geciteerd. Zijn stad en land zijn volgens hem nog in de race om een plek op de Formule 1-kalender. “Er is een reële, tastbare mogelijkheid”, verzekert hij.

“Het is een financieel duurzaam project dat investeringen naar de stad brengt doordat het door de particuliere sector wordt gepromoot. Het is nog geen realiteit, maar we zijn in de race en we hopen de eindstreep te halen. We willen nog geen valse verwachtingen wekken”, aldus Pumarejo.

Lees ook: Colombia heeft interesse in Formule 1-Grand Prix

Mocht de Formule 1 inderdaad naar Colombia trekken voor een Grand Prix, dan zal dat echter niet als Grand Prix van Colombia gebeuren. Het zou dan om de Grand Prix van de Cariben gaan. De race moet zo’n 120.000 bezoekers per dag trekken.

Voorlopig ligt er contractueel nog niks concreets op tafel, maar als er iets ondertekend wordt dan zou de Grand Prix van de Cariben al vanaf 2024 of 2025 op de Formule 1-kalender kunnen staan, zegt Pumarejo. Bovendien richten zij zich dan op een contract voor de lange termijn. “Hopelijk voor tien jaar”, aldus de burgemeester van Barranquilla.

Er liggen voor de lay-out van het circuit twee plannen klaar. “Er zijn twee semi-stedelijke lay-outs vastgesteld en goedgekeurd, een plan A en een plan B. In een van de lay-outs is de rivier de hoofdrolspeler, maar beide liggen hoe dan ook binnen de metropool”, aldus Pumarejo.