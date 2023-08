Volgens Juan Pablo Montoya stond de Formule 1 op het punt om een grand prix in Colombia goed te keuren, maar is dat om administratieve redenen niet gelukt. Bij het Colombiaanse Semana TV weet de voormalige F1-coureur te melden dat de race in 2025 plaats had moeten vinden.

Geruchten rondom een grand prix in Colombia doken vorig jaar voor het eerst op, maar leken toen niet op bijzonder veel te zijn gebaseerd. Daar brengt Montoya nu verandering in aan. De Colombiaanse coureur, die in de Formule 1 voor Williams en McLaren uitkwam, zegt zelf nauw betrokken te zijn geweest bij de onderhandelingen en zou zelfs met Formule 1-baas Stefano Domenicali over het circuit hebben gelopen. Vrijwel alles zou volgens Montoya al rond zijn, er moest nog slechts één handtekening gezet worden.

Daar liep het uiteindelijk in de soep. Montoya vertelt niet wie die laatste handtekening moest zetten of waarom het niet goed ging, maar het eindresultaat is dat het document niet op tijd getekend was. De race – die in de Colombiaanse stad Barranquilla gehouden zou worden – is volgens Montoya nog wel een optie voor 2025.

De race zou overigens niet de Grand Prix van Colombia of van Barranquilla gaan heten. In plaats daarvan zou de race de naam ‘De Grand Prix van de Caraïben’ moeten heten. Naast de Colombiaanse kuststad waren nog drie andere steden op de radar van de Formule 1 voor deze race. Opvallend genoeg weet Montoya ook te noemen wat de vervanger van de race is in 2025. Volgens Montoya is het geen andere stad in Zuid-Amerika of in de Caraïben, maar een Europese stad: Madrid. De Spaanse hoofdstad aast al een tijdje op een F1-race om te concurreren met Barcelona. Een officieel bericht is er nog niet, dus vooralsnog is het nog niet duidelijk of dit ter vervanging is van Barcelona, of in aanvulling op. Barcelona heeft nog een contract tot en met 2026.

