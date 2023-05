Door de overvolle kalender wordt de verregende Grand Prix van Emilia-Romagna waarschijnlijk niet dit jaar, maar pas in 2026 ingehaald. Daarmee is Imola verzekerd van nog een jaartje extra in het contract. Maar hoe staat het met de andere circuits? En wie staan er klaar om hun plek in te nemen in de toekomst? Wij zetten het op een rijtje.

De kalender van 2023 telt 23 races (Imola meegerekend). Van al die races is er slechts één die geen contract heeft voor volgend jaar. Bakoe had dat aan het begin van het seizoen ook nog niet, maar de Azerbeidzjaanse hoofdstad heeft inmiddels een verlenging van drie jaar gekregen. Dit is hoe lang de contracten van de huidige circuits nog lopen:

Circuit Einde contract Spa 2023 Silverstone 2024 Monza 2024 Suzuka 2024 Imola 2025* Monaco 2025 Mexico 2025 Brazilië 2025 Las Vegas 2025 Zandvoort 2025 Barcelona 2026 Bakoe 2026 Cicuit of the Americas 2026 Oostenrijk 2027 Hongarije 2027 Singapore 2028 Saoedi-Arabië 2030 Abu Dhabi 2030 Miami 2031 Canada 2031 Qatar 2032 Australië 2035 Bahrein 2036

Maar deze 23 circuits zijn natuurlijk niet de enige circuits in de wereld waar een race gehouden kan worden. In de geschiedenis van de Formule 1 hebben 68 circuits een race georganiseerd. Verschillende van hen azen op een comeback, terwijl er zich ook weer nieuwe kandidaten hebben gemeld. Hieronder zetten we de kanshebbers voor de nabije toekomst op een rijtje.

Azië

In Oost- en Zuidoost-Azië is er veel animo om weer een nieuwe race te organiseren. De regio is momenteel vertegenwoordigd door Japan en Singapore, maar er staan meer kandidaten klaar. De organisatie van de noodlottige Grand Prix van Vietnam zou dit jaar nog gesprekken hebben gevoerd met Stefano Domenicali toen hij op weg was naar de Grand Prix van Australië. De Minister van Sport van Maleisië – waar in 2017 voor het laatst een race gehouden werd – noemde het recentelijk “een kwestie van tijd” voordat het circuit van Sepang weer terugkeert op de kalender. Daarvoor moeten de financiën nog wel een beetje aantrekken: in 2017 trok Maleisië zich terug uit de sport omdat de Formule 1 te duur was voor het circuit, en in de tussentijd is de sport er bepaald niet goedkoper op geworden.

Verder naar het noorden zou Zuid-Korea een gooi naar een race doen. De speculatie over een stratenrace in de hoofdstad Seoul lijkt op niets gebaseerd, maar een circuit in de buurt van de kuststad Busan zou een grote kanshebber zijn voor een mogelijke race. Maar de grootste kandidaat voor een race in de regio is het grootste land in de regio: China. Tijdens de pandemie bleek het covid-beleid van China niet verenigbaar met de Formule 1, waardoor er al sinds 2019 geen race meer in het land gehouden is. Desalniettemin heeft China nog steeds een contract tot en met 2025 en doet het land er alles aan om de sport toch weer aan te trekken. Er is een goede kans dat er in 2024 weer een Grand Prix van China op de kalender staat.

Sebastian Vettel, Lewis Hamilton en Max Verstappen op het podium in China in 2017 (Motorsport Images)

Europa

In Europa is er ook bepaald geen gebrek aan gegadigden. Voormalig F1-coureur Jean Alesi zet als directeur van het Circuit Paul Ricard alle zeilen bij om de sport weer naar Frankrijk te halen. Bij de buren in Duitsland pleitte Hockenheim vorige maand al voor een plekje op de kalender. Portugal viel tijdens de pandemie tweemaal in en dat smaakte overduidelijk naar meer. De organisatie van het circuit in Portimao beschreef een terugkeer naar de Formule 1 in 2024 als ‘a very big goal’. Plannen voor een straatrace in Londen werden begin dit jaar geopperd, maar daar lijkt verder niets meer mee gedaan te zijn.

In Spanje heeft zich een van de grootste kanshebbers voor een Grand Prix ontpopt: Madrid. De hoofdstad meldde zich in de zomer van 2022 bij Formule 1-baas Stefano Domenicali en heeft sindsdien continu gesprekken gevoerd met de sport. Barcelona heeft echter nog een contract met de Formule 1 tot en met 2026, wat betekent dat als Madrid inderdaad een deal weet te sluiten, de hoofdstad het stokje pas in 2027 van Barcelona over zal nemen.

Afrika

Het circuit dat door de meeste mensen als vrijwel gegarandeerd wordt gezien, is Kyalami in Zuid-Afrika. Het circuit organiseerde tussen 1967 en 1993 regelmatig al de Grand Prix van Zuid-Afrika, maar – zoals zo vaak het geval is – werd de race om financiële redenen geschrapt.

Inmiddels staat er echter iemand anders aan het financiële roer van het circuit. Geld is naar verluidt niet langer meer een probleem en dus staat het Afrikaanse continent voor het eerst in dertig jaar weer op de radar van de Formule 1. Er is echter nog wel een ander obstakel: Kyalami heeft momenteel een Grade 2 licentie. Dat betekent dat competities als de Formule 2 en de WEC wel op het circuit mogen racen, maar dat de FIA het niet veilig genoeg acht voor de Formule 1. Met wat aanpassingen aan het circuit zou het echter mogelijk moeten zijn om daar verandering in aan te brengen. En hoewel er meer gegadigden zijn in Afrika – in de wandelgangen worden Marokko en Rwanda zo nu en dan genoemd – lijkt Kyalami de beste papieren te hebben om een plekje op de kalender in te nemen.

Het Kyalami circuit in Zuid-Afrika (Motorsport Images)

Conclusie

Samenvattend: wat zijn nou de meest waarschijnlijke kandidaten? Nou, China keert vrijwel gegarandeerd terug als F1 en de regering het eens kunnen worden over het covid-beleid. Het lijkt slechts een kwestie van tijd totdat Kyalami bevestigd wordt. Vietnam lijkt ook goed op koers te zijn, en op langere termijn is Madrid een sterke kandidaat.

Met zoveel gegadigden wordt de volgende vraag: wie verdwijnt er dan? In het concorde agreement is opgenomen dat een seizoen van de Formule 1 niet meer dan 25 races mag beslaan, en verschillende coureurs en teambazen hebben al duidelijk gemaakt dat dat inderdaad een absolute limiet is voor hen. Maar als China inderdaad terugkeert en Kyalami toegevoegd wordt

Spa ligt als eerste op het hakblok. Het contract van het Belgische circuit loopt dit jaar af. Formule 1-baas Stefano Domenicali maakte eerder al duidelijk dat het hebben van een lange racegeschiedenis geen garantie is op een plekje op de kalender. De verwachting is dat Kyalami de plek van Spa in gaat nemen volgend jaar. Een jaar later loopt het contract van Monza af. Hoewel het moeilijk voor te stellen is dat zo’n traditioneel circuit van de kalender verdwijnt, is het een simpele waarheid dat Italië twee races op de kalender heeft. Het zou niet meer dan logisch zijn als daar een van verdwijnt. Ook Monaco kan niet uitgaan van garanties met een contract dat in 2025 afloopt, zeker niet nu er meer en meer stratencircuits op de kalender staan.

Een optie die vaak genoemd wordt, is dat races gaan rouleren. Dan zou bijvoorbeeld het ene jaar een race in Spa gehouden worden en het volgende jaar een in Zandvoort. Op die manier kunnen er meer circuits betrokken worden zonder het aantal races in een jaar nog verder te verhogen.