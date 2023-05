Het lijkt erg onwaarschijnlijk dat de Grand Prix van Emilia-Romagna dit jaar nog ingehaald wordt. Formule 1-baas Stefano Domenicali gaf bij de Italiaanse tak van Sky Sports aan dat hij niet zou weten waar de race dit seizoen nog over gedaan kan worden.

“Gezien het strakke schema in 2023 kan ik me moeilijk voorstellen dat we het dit jaar nog goed gaan maken”, erkende Domenicali. “Maar we hebben een morele verplichting aan iedereen die zo hard heeft gewerkt, dus we gaan het zien. Door het contract van Imola te verlengen tot en met 2026 zouden we de race in dat seizoen kunnen inhalen. Dat is een optie die we overwegen.” Het huidige contract van het circuit loopt tot en met 2025.

Weinig plek in de volle kalender

Er is inderdaad niet veel ruimte in de kalender om de race nog in te passen. De enige momenten dat er echt nog ruimte is, zijn na de races in België en Abu Dhabi. De race op Spa luidt het begin van de zomerstop in. Een extra race daarna zou de vakantie dus verkorten en dat zal de raceleiding waarschijnlijk niet in dank afgenomen worden. De race in Abu Dhabi markeert – zoals al jaren het geval – het einde van het seizoen. Nog los van of het een goed idee is om daarna nog langer door te gaan, kun je je ook afvragen of de weersomstandigheden in Noord-Italië in november zoveel beter zullen zijn. Elk ander vrij weekend dit jaar zou leiden tot een serie van vier achtereenvolgende raceweekenden – iets wat de Formule 1 toch een stap te ver lijkt te gaan.

Ook de organisatie die de race organiseert – de Automobile Club d’Italia – ziet een contractverlenging als een logische volgende stap. Voorzitter Angelo Sticchi Damiani reageerde in een persbericht na de annulering: “Ik ben erg verdrietig vanwege alles wat er gebeurt in Emilia-Romagna. Deze annulering was onvermijdelijk gezien de dramatische situatie. Door de complexiteit van de kalender is het logisch dat de race van 2023 in 2026 wordt gehouden. Maar op dit moment is dat natuurlijk geen prioriteit.”