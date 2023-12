Alpine gaat een volledig andere kant op met de auto van 2024. Volgens de technisch directeur van het Franse team is de nieuwe auto van ‘voor naar achter’ volledig nieuw.

Alpine worstelt al enkele jaren met haar plek op de grid. De hoogtijdagen waarin Fernando Alonso kampioen werd met het team zijn inmiddels verre geschiedenis. Ondanks een paar podiums en de zeldzame overwinning zit het team nu al heel wat jaren stevig in de middenmoot. Het beste resultaat van de afgelopen tien jaar kwam in 2022, toen het team vierde werd.

De uitdaging van volgend jaar wordt om dat resultaat te herhalen, zo vertelt technisch directeur Matt Harman aan Motorsport.com. “We hadden een goed jaar in 2022. Iedere keer dat we iets aan ontwikkeling van die auto deden haalden we ook wat gewicht weg. Daarmee boekten we flink wat vooruitgang. Maar dat is nu afgevlakt en het is nu een stuk lastiger om dat gewicht weg te halen. Dan heb je het echt over steeds kleinere details. Dat betekent dat we erg voorzichtig moeten zijn met onze investeringen. Dus dit jaar is niet zo’n groot succes geweest als 2022.”

2024 en verder

De auto van volgend jaar moet niet alleen in 2024 goed mee kunnen komen, maar ook het jaar daarop. In 2026 gaat er namelijk een nieuw motorreglement in, dat ook weer nieuwe regels meebrengt over elektrische componenten, gewicht, afmetingen en andere dingen met betrekking tot de vormgeving van de auto. Veel teams zullen dus niet zo bijzonder veel nadruk op de auto van 2025 leggen.

“Voor volgend jaar moesten we weer nieuwe vlakken van ontwikkeling vrijspelen”, legt Harman uit. “Daarom zal de auto volledig nieuw zijn, van voor tot achter. Ik denk dat je dat op meer plekken op de grid wel zal zien. De auto moet een paar jaar mee kunnen gaan, als je verder vooruit kijkt.”Dit jaar zat Alpine stevig vast op de zesde plek. Duidelijk beter dan de achterhoede, maar niet goed genoeg om mee te komen met McLaren, Aston Martin, Ferrari of Mercedes. “We wisten dat we er dit jaar niet goed genoeg bij zaten”, erkent Harman. “We wisten dat we dat plateau bereikten van onze ontwikkeling. Wanneer je dat punt bereikt, dan kun je beter erkennen waar je staat in het kampioenschap en besluiten om de focus te verleggen. Dat hebben we dan ook redelijk snel gedaan.”

