Max Verstappen is nog maar één strafpunt verwijderd van een schorsing. Tijdens de Spaanse GP kreeg hij maar liefst drie strafpunten uitgereikt voor het incident met George Russell. Als hij tijdens de aankomende GP van Canada opnieuw wordt bestraft, moet hij één race uitzitten. Oud-coureur Juan Pablo Montoya denkt dat de FIA ‘bidt’ dat Verstappen zich gedraagt – veel Nederlandse fans zouden de daaropvolgende Oostenrijkse GP immers boycotten als hij niet meedoet.

In aanloop naar het raceweekend in Montréal heeft Verstappen 11 strafpunten verzameld. De eerste punten vervallen pas op 30 juni, precies 12 maanden nadat ze zijn uitgedeeld. Dat betekent dat hij tijdens de komende twee Grands Prix geen enkel strafpunt meer kan veroorloven. Zodra de teller op 12 staat, is de FIA verplicht hem voor één race te schorsen. Montoya vraagt zich echter af of de organisatie het zover zou laten komen – Verstappen is immers van grote commerciële waarde voor de Formule 1.

‘Niemand komt dan nog naar Oostenrijk’

“De vraag is of Max Verstappen daadwerkelijk een race moet overslaan als hij een twaalfde strafpunt krijgt”, aldus Montoya in zijn podcast voor W Radio Colombia. “Stel dat hij de GP van Oostenrijk zou moeten missen. 90% van de toeschouwers daar is Nederlands. Niemand zou dan nog naar die race gaan”, speculeerde de Colombiaan. “Je weet niet hoe het publiek reageert. Gaan ze de race bijvoorbeeld saboteren?”

Montoya sluit niet uit dat de FIA vooraf maatregelen neemt om een dergelijk scenario te voorkomen. “Het zou me niet verbazen als de regels worden aangepast voordat het überhaupt zover komt”, merkte hij op. “Sportief gezien zouden ze hem natuurlijk moeten straffen, maar dat zou een hoofdpijndossier opleveren dat je niemand toewenst”, grapte hij. “Echt waar, bij de FIA zullen ze bidden dat Max Verstappen zich gedraagt”, besloot Montoya.

