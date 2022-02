Vandaag was het alweer tijd voor de derde en laatste dag van de shakedown in Barcelona. Tijd voor de coureurs om nog even flink wat kilometers af te leggen om data te vergaren. Wat deze dag dan uniek maakte, was de regentest in de middag. Bandenleverancier Pirelli wilde de nieuwe, 18-inch regenbanden testen maar regen kwam er niet, dus werd het Circuit de Barcelona-Catalunya kunstmatig nat gemaakt. Dat leverde uiteraard mooie plaatjes op.

Lees hier het verslag van dag drie van de shakedown in Barcelona!

