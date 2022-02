De derde en laatste dag van de shakedown in Barcelona zit erop. Het was verreweg de rommeligste testdag, met maar liefst vijf onderbrekingen. Lewis Hamilton was de snelste van de dag, Max Verstappen noteerde de vierde tijd. Voor vier teams zat de testdag er vroegtijdig op.

De ochtendsessie werd al vroeg onderbroken door de stilgevallen Alpine van Fernando Alonso. Er was volgens Alpine sprake van drukverlies, wat te maken had met de hydraulica. Alonso zette de A522 stil in bocht 13 en er moest wat bluswerk verricht worden. De Spanjaard verloor zo kostbare tijd, aangezien teamgenoot Esteban Ocon in de middag het stuur zou overnemen. Die kreeg echter niet de kans: Alpine werkte aan de reparaties, maar het team kwam de rest van de dag niet meer in actie.

Foto: Motorsport Images

Ook bij AlphaTauri waren er wat problemen. Pierre Gasly was gecrasht in bocht 5 en veroorzaakte zo de tweede rode vlag van de dag, iets minder dan anderhalf uur voor het einde van de ochtendsessie. De Fransman had de AT03 tegen de bandenstapels geparkeerd en liep zo schade aan de voorvleugel en ophanging op. Ook zij bleven de gehele middag in de garage staan.

De groene vlag was vervolgens van korte duur: Guanyu Zhou spinde met de Alfa Romeo in bocht 10 de grindbak in, waarop opnieuw een onderbreking volgde. Niet veel later veroorzaakte Zhou de vierde rode vlag van de dag, dit keer ging het om een probleem met de auto zelf. Om het af te maken kwam er net voor de pauze nog een rode vlag, dit keer was Sebastian Vettel de veroorzaker met een kleine brand in de Aston Martin, die hij zelf hielp blussen. Ook zij zouden daarna niet meer in actie komen.

In de middag was het tijd voor de teams om de 18-inch regenbanden van Pirelli te testen. Er was geen regen gevallen in Barcelona, dus moest de baan kunstmatig natgespoten worden. Daniel Ricciardo maakte er direct gretig gebruik van, de andere coureurs sloten later aan en reden enkele ronden op de regenbanden en de intermediates.

Aan het einde van de dag stond Lewis Hamilton met Mercedes bovenaan de tijdenlijst met een rondetijd van 1:19.138, waarmee het team een 1-2 te pakken had. Max Verstappen noteerde de vierde tijd. Ferrari deed weer goede zaken door 136 ronden te rijden, waardoor zij in totaal 439 ronden achter hun naam hebben staan. Mercedes tikte over de drie dagen de 393 ronden aan, McLaren 367 en Red Bull 358. Haas kwam vandaag door een olielekkage slechts tot negen ronden. Mick Schumacher had in de middag moeten rijden, maar de reparaties duurden te lang.

Uitslag dag 3 shakedown:

Coureur Team Rondetijd (compound) Aantal ronden 1. Lewis Hamilton Mercedes 1:19.138 (C5) 94 2. George Russell Mercedes 1:19.233 (C5) 66 3. Sergio Pérez Red Bull 1:19.556 (C4) 74 4. Max Verstappen Red Bull 1:19.756 (C3) 59 5. Sebastian Vettel Aston Martin 1:19.824 (C5) 48 6. Charles Leclerc Ferrari 1:19.831 (C3) 44 7. Carlos Sainz Ferrari 1:20.072 (C3) 92 8. Alexander Albon Williams 1:20.318 (C4) 94 9. Nicholas Latifi Williams 1:20.699 (C4) 13 10. Daniel Ricciardo McLaren 1:20.750 (C3) 86 11. Lando Norris McLaren 1:20.827 (C3) 52 12. Fernando Alonso Alpine 1:21.242 (C3) 12 13. Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:21.939 (C3) 41 14. Pierre Gasly AlphaTauri 1:22.469 (C4) 40 15. Nikita Mazepin Haas 1:26.229 (C3) 9 16. Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:30.433 (C3) 10