Vandaag is het zover: na een lange tijd komen de 2022-bolides in actie op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De teams moeten nu met de billen bloot en rijden met de echte bolides, nadat sommige teams slechts renders of beelden van showmodellen deelden. Hier zullen gedurende de dag beelden geplaatst worden van de eerste dag van de shakedown, dus kom regelmatig terug voor nieuwe plaatjes!

De shakedown is live te volgen via ons liveblog!

Wil je de foto’s beter kunnen bekijken, klik met de rechtermuisknop op de foto en open deze op een nieuw tabblad.

Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images