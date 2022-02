Donderdagavond maakte Haas bekend dat het voor de derde en laatste dag van de shakedown in Barcelona de Russische driekleur en sponsor Uralkali van de bolide zou verwijderen. Dit naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne. Het Amerikaanse team rijdt daardoor vandaag met een enkel witgekleurde bolide rond op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Het is nog niet bekend of het conflict nog verdere gevolgen zal hebben voor de samenwerking tussen de twee partijen.

Ter vergelijking de VF-22 zoals deze de afgelopen twee dagen in actie kwam:

Foto: Motorsport Images

Foto: Motorsport Images