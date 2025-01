Vredig, maar veel te vroeg is Peter van Egmond op donderdag 2 januari na een slopende ziekte thuis in zijn slaap overleden. Bijna dertig jaar was hij de huisfotograaf én een bepalend gezicht van FORMULE 1 Magazine. Hij laat een vrouw en drie kinderen achter. In memoriam: Peter van Egmond.

Ruim twee weken voor zijn 69e verjaardag is er een einde gekomen aan het bewogen leven van een van de beste Formule 1-fotografen en ook een van de leukste collega’s. Het grote, sterke lijf was kansloos in het oneerlijke gevecht met kanker. Aanvankelijk hoopte Van Egmond dat hem via medicatie en kuren nog wat meer tijd met de familie gegund zou zijn, maar de laatste weken ging zijn toestand snel achteruit.

Lees ook: Peter van Egmond, herinneringen aan z’n laatste trip naar Brazilië

Van Egmond is vanaf de start in 1994 betrokken geweest bij FORMULE 1 Magazine. Via een kennismaking met races op Circuit Zandvoort eind jaren 70 raakte hij verslingerd aan autosport en fotografie. Als autodidact ontwikkelde hij zich tot een van ’s werelds toonaangevende F1-fotografen. Zijn (veelal Britse) collega’s noemden hem liefkozend The Legend. In totaal bezocht Van Egmond 569 Grands Prix. Die van São Paulo afgelopen november was zijn laatste en ook zeer emotionele.

Voor FORMULE 1 Magazine was de Veenendaler een grote troef. Zijn foto’s, altijd creatief, technisch perfect en onderscheidend, werden door de lezers steevast hoog gewaardeerd. Net als de verhalen achter de foto’s, die Van Egmond er vaak smakelijk bij vertelde. Hij had in Nederland een grote fanschare, zo bleek de afgelopen jaren tijdens evenementen van FORMULE 1 Magazine in het Louwman Museum. Tot ver na afloop wilden mensen alles van hem over fotografie weten. En hij was nooit te beroerd iedereen te helpen.

Van Egmond werd vooral ook geprezen om zijn sociale inborst. In het rennerskwartier van de Formule 1 kende hij als een van de weinige permanente bewoners geen vijanden. Hij was bij iedereen geliefd, ook al wisten de meeste teams dat hij naast zijn reguliere fotografie ook aan ‘technische fotografie’ deed. Daarmee begon hij in 2010 bij McLaren. De laatste jaren vervulde hij die taak met plezier en voldoening bij Red Bull. Ontwerpgoeroe Adrian Newey, inmiddels weg bij de renstal, prees hem voor zijn scherpe oog voor detail. Hij noemde Van Egmonds bijdragen ‘cruciaal’ voor de wereldtitels die Red Bull de afgelopen jaren met Max Verstappen veroverde.

Lees ook: Fotoserie – hoe de de passie er bij Peter van Egmond vanaf spatte

Naast zijn werk voor FORMULE 1 Magazine werkte Van Egmond in het verleden als fotograaf voor onder meer het AD, De Telegraaf, AutoVisie, Spyker F1, Christijan Albers, Giedo van der Garde en Max Verstappen. Daarnaast vervulde hij ook nog een tijdje de rol van cameraman voor tv-commentator Olav Mol.

Na ruim veertig jaar is er een einde gekomen aan het leven en de lange loopbaan van Peter van Egmond als F1-fotograaf. Eerder dan hij had gewild. 2024 zou, zo vertelde hij een jaar geleden in een interview met ‘zijn lijfblad’, zoals hij FORMULE 1 Magazine altijd noemde, zijn laatste jaar worden. Het vele gereis en de zwaarte van zijn werk hadden hun tol geëist. Maar de tijd haalde hem in. Hoewel Van Egmond in Brazilië met Red Bull nog werkplannen had gemaakt voor 2025, zullen die nooit uitgevoerd worden.

Rust zacht Peter en bedankt voor je gezelschap, toewijding, collegialiteit, loyaliteit en fotografische meesterwerkjes. Je familie, vrienden, dit magazine en de Formule 1-gemeenschap hebben een grote vriend verloren.