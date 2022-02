Rinus van Kalmthout is als zesde gefinisht in de Indycar-seizoensopener in St. Petersburg, Florida. De race liep op een strategisch gevecht uit dat werd gewonnen door Scott McLaughlin.

Voor Penske-coureur McLaughlin is het zijn eerste Indycar-zege, nadat de Nieuw-Zeelander vorig jaar de overstap van de Australische Supercars naar de topklasse van de Amerikaanse single-seaters maakte. McLaughlin versloeg titelverdediger Alex Palou en Will Power in de straten van St. Petersburg.

Van Kalmthout eindigde de race zoals gezegd als zesde. De Nederlander was als vierde begonnen, maar mocht op meerdere momenten op een podiumplek – of zelfs meer – hopen. Dit mede dankzij een goede start, met Van Kalmthout die daarbij buitenom ging bij Power en een tijd derde lag.

Lees ook: Indycar: Nieuwe winterse aanpak geeft Van Kalmthout vertrouwen: ‘Hebben niet stilgezeten’

Power pakte Van Kalmthout vijftien ronden later echter terug, toen ‘VeeKay’, zoals zijn bijnaam luidt, begon te worstelen op de zachte banden waarop hij was gestart. Van Kalmthout verloor de ronden daarop nog vier plekken, tot zijn team Ed Carpenter Racing hem naar binnenhaalde.

Strategisch spel

Van Kalmthout hing zo tussen een één- en tweestopstrategie in, waar de coureurs voor hem op een tweestopper stonden. Een vrij lange safetycarfase na een crash van David Malukas, bood echter nieuwe hoop op een podiumklassering.

Na de herstart lag Van Kalmthout elfde, maar stops van de coureurs voor hem, brachten hem in ronde 49 aan de leiding. Banden en benzine sparen was vanaf dat moment het devies. Van Kalmthout redde het tot ronde 62 alvorens hij zijn tweede stop moest maken, iets eerder dan McLaughlin, Palou en Power.

McLaughlin en Palou kwamen na hun stops voor Van Kalmthout, Power niet. VeeKay zat zo op het vinkentouw voor een derde plek, maar Power rekende hem weer in, terwijl de flink brandstof sparende Van Kalmthout ook nog werd gepasseerd door Colton Herta en Romain Grosjean en zo als zesde finishte.

Lees ook: Een beker als bijzettafel en F1 kijken met een verrekijker: zo leeft ‘VeeKay’ in Florida