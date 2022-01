Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout verhuisde gedurende 2021 van Indianapolis naar Florida, waar hij zich goed voelt, maar zijn huis nog wel een thuis moet worden. “Amerika is meer mijn thuisbasis geworden.”

Hij is momenteel ook in Florida, om mee te doen aan de 24 Uur van Daytona. Het is een uitstapje naar de endurance-racerij voor de coureur die normaliter in de Indycars racet, maar in geografische zin niet echt een ver-van-zijn-bed-show: van Van Kalmthouts woonplaats Fort Lauderdale naar Daytona Beach is het slechts drie en een half uur rijden. Best dichtbij, voor Amerikaanse begrippen. “Als ik nog wat extra onderbroeken nodig heb, rij ik zo even langs huis”, grapte hij eerder deze week in de Daytona-podcast van FORMULE 1 Magazine.

In de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine – nr. 02, die nu in de winkel ligt – lees je ook een uitgebreid interview met Van Kalmthout. Daarin vertelt hij onder meer waarom Amerika, en Florida in het bijzonder, meer zijn thuisbasis zijn geworden. Dat begon met een gesprek met teambaas Ed Carpenter eind 2021, na een stroeve tweede seizoenshelft. ““Ik vroeg: ‘wat kan ik doen?’ Hij zei dat hij denkt dat het belangrijk is dat ik het off-season in Amerika blijf. Zo kan ik meer tijd met het team doorbrengen en simtests doen, en als ik dan een paar weken vrij heb naar Nederland.”

Van Kalmthout voor de ingang van zijn appartementencomplex in Ft. Lauderdale. Foto: RVK PR.

Vandaar, dus. Vervelend vindt Van Kalmthout het zeker niet. “Want ik vind het leuk waar ik woon.” Dat gezegd hebbende, is van een huis een thuis maken makkelijker gezegd dan gedaan. “Het is nu ook een huis, maar moet nog wel écht een thuis worden. Thuis is in mijn hoofd toch nog vooral met vrienden, familie en gezelligheid om me heen.” Aan bekende gezichten ontbreekt het soms misschien, maar Van Kalmthout heeft wel een bekende inrichting in Florida. “Ik heb alles uit Indianapolis meegenomen. Alleen mijn keukentafel paste niet!”

“Ik gebruik nu dus de beker van mijn eerste Indycar-overwinning als bijzettafeltje”, lacht Van Kalmthout. “Die heeft een platte bovenkant om mooi wat dingen op te zetten. Best handig, zo’n Indycar-race winnen.” Handig én welkom is ook het (doorgaans) lekkere weer in Florida. Het zorgt voor een ideaal trainingsklimaat voor Van Kalmthout, die ook een beetje een koukleum is. Trainen is dagelijkse kost voor de Hoofddorper, al is ontspannen ook belangrijk. Zo volgt hij de Amerikaanse sporten steeds meer. “Zeker American Football, dat snap ik ook steeds beter.”

“Ik weet nu dat het niet zomaar wat gasten zijn die tegen elkaar aanrennen”, lacht hij. Als import-Amerikaan heeft hij inmiddels een American Footballteam geadopteerd. “De Tampa Bay Buccaneers (ook uit Florida, red.), want ik ben wel een beetje fan van Tom Brady.” Toch is hij zijn jeugdliefde Ajax, ondanks het tijdsverschil, zeker niet uit het oog verloren. “Voor Ajax – Heracles sta ik niet op, maar de Klassiekers en Champions League kijk ik altijd.”

Waar hij in Indianapolis uitzicht had op de Indianapolis Motor Speedway, daar mag het uitzicht in Florida er ook zijn. “De stad en zee zijn ook mooi.” Misschien komt dat overigens óók nog van pas. Begin mei is de Formule 1 immers in ‘zijn’ stad, aan de rand van Miami, richting Fort Lauderdale. “Ik vind het cool dat ze naar Miami komen en wil er graag heen, maar ga geen vijfduizend dollar voor een kaartje betalen. Misschien dat ik het vanuit mijn appartement op 27 hoog met een verrekijker kan zien, haha!”

