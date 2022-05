Austin heeft de weg geplaveid voor de Formule 1 in Amerika maar wat gaat er met de Texaanse Grand Prix gebeuren als die van Miami en Las Vegas in 2023 tot een groot succes uitgroeien? Het is een vraag die NASCAR-legende Jeff Gordon zich hardop stelt.

“COTA (Circuit of the Americas, red) heeft de Formule 1 in Amerika op de kaart gezet”, vertelt viervoudig NASCAR-kampioen Gordon in Miami aan FORMULE 1 Magazine . “Dat is een prachtige baan waarop de sport kan laten zien waartoe het in staat is. Dat was”, verzekert Gordon, “de eerste stap. En nu is er dus ook een race in Miami. Ik heb altijd geweten dat deze stad en met deze cultuur Formule 1 direct zou omarmen.”

“Ik wil niets afdoen aan Indianapolis, de Indy 500 is een historisch evenement op een historische baan, maar het heeft niet de sportcultuur en de autocultuur, de diversiteit die Miami wel heeft.”De Amerikaanse racegrootheid twijfelt er niet aan dat Las Vegas volgend jaar ook een doorslaand succes wordt. De celebrities zullen in de rij staan, het zal net als in Miami een happening worden die zijn weerga niet kent.

“Liberty weet dat de Amerikaanse markt een belangrijke is, wil er een voet tussen de deur krijgen. Ik vraag me wel af wat er met de race in Austin gaat gebeuren als Miami en Las Vegas zo succesvol zullen worden als ik denk dat ze worden. Ik weet niet of de fans COTA zullen steunen, zoals ze de afgelopen jaren hebben gedaan.” Maar dat is, zegt Gordon, niet zijn zorg. “Mijn eerste prioriteit is NASCAR.”