Met het wegvallen van de Russische Grand Prix nadat de Formule 1 het contract had verscheurd staan er genoeg kandidaten klaar om de race te vervangen. Een van de kanshebbers, volgens het Italiaanse La Gazzetta dello Sport, is het Spaanse Jerez.

De Formule 1 constateerde dat een Grand Prix in Rusland dit jaar vanwege de oorlog in Oekraïne niet georganiseerd kon worden en besloot op 3 maart om het contract met de organisatie te verscheuren. Daardoor verdwijnt de race niet alleen dit jaar van de kalender, maar ook in de toekomst zal de Formule 1 niet naar Rusland afreizen. Dat betekent ook dat het nieuwe circuit in de buurt van Sint-Petersburg, Igora Drive, geen Formule 1-race zal organiseren vanaf 2023. Zij zouden het stokje van Sotsji overnemen tot en met 2025, maar dat gaat nu niet meer door.

Uiteraard staan nu genoeg circuits te popelen om het plekje op de kalender over te nemen. Formule 1-baas Stefano Domenicali gaf al te kennen dat het niet moeilijk zou worden om een vervangende race te vinden.

Lees ook: Voorlopig geen Russische GP meer: Formule 1 zegt contract op

Er worden meerdere circuits, waaronder Portimão en Sepang, genoemd als kanshebbers, maar volgens La Gazzetta dello Sport is er nóg een kandidaat: Jerez. Vice-voorzitter van de regio Andalusië, waar het circuit ligt, Juan Marin, vertelt de Italiaanse krant dat zij op de ‘eerste rij’ zouden staan om de Russische Grand Prix te vervangen. “Het is geen groot nieuws”, zegt Marin. “De hele wereld weet dat we een Grand Prix willen en daarom zijn we anderhalf jaar geleden naar Londen gegaan om te onderhandelen.”

“De organisatoren hebben ons toen gezegd dat bij een eventuele afgelasting onze regio de eerste keus was voor de vervanging”, voegt Marin toe. Mocht de Formule 1 dan toch voor een ander circuit kiezen dat zich onverhoopt terugtrekt, dan staat Jerez ‘als eerste op de reservelijst’.