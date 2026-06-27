Kimi Antonelli veroverde zaterdag de vierde startplek voor de GP van Oostenrijk. De jonge WK-leider dong mee naar pole position in Spielberg, maar kwam door een late crash van Max Verstappen bedrogen uit; hij brak zijn laatste snelle ronde af en eindigde achter de beide Ferrari’s en teamgenoot George Russell. Na afloop stak hij zijn hand in eigen boezem – hij had zijn rondje moeten afmaken, waardoor hij mogelijk ook op de eerste startrij had gestaan.

“Tja, het is jammer”, reageerde Antonelli tegenover de media in Spielberg. “Realistisch gezien, was het een fout van mijn kant. Ik dacht dat ik een dubbele gele vlag zag, maar het was een enkele. Ik brak dus het hele rondje af, maar in plaats daarvan had ik ook gewoon gas terug kunnen nemen, eigenlijk was George (Russell, red.) ook deed.” Na de kwalificatie was het nog even de vraag of Russell zijn polerondje mocht houden, maar de stewards oordeelden dat er geen verder onderzoek nodig was. De Engelsman eindigde bovenaan de tijdlijsten, gevolgd door Charles Leclerc en Lewis Hamilton.

Sowieso langzamer dan Russell

“Ik denk dat ik tot dat moment sowieso al langzamer was dan George”, voegde de jonge Italiaan eraan toe. “Dus het was altijd moeilijk geweest om pole position te pakken, al behoorde een plekje op de eerste startrij zeker tot de mogelijkheden.”

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Antonelli richt zijn blik nu op race en het inrekenen van de twee Ferrari’s die voor hem zullen starten. “Ja, ik maak zeker nog kans op de winst”, reageerde hij desgevraagd. “Idealiter had ik natuurlijk vooraan gestart, maar het is wat het is. Het belangrijkste is dat we morgen proberen een goede start te maken en daarna te maximaliseren in de race.”

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